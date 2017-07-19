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Житель Сочи арестован за публикацию песен Тимура Муцураева

Архивное фото

Житель Сочи, имя которого не называется, был арестован на семь суток за публикацию двух видеозаписей с песнями барда Тимура Муцураева в социальной сети. Об этом сообщает аналитический центр "Сова".

Проверка прокуратуры признала, что опубликованные песни направлены на "разжигание межнациональной розни и пропагандируют сепаратизм и экстремизм".

В России признаны экстремистскими и запрещены к распространению 20 песен Муцураева. Творчество барда в основном посвящено вооруженному конфликту в Чечне.

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