Житель Сочи арестован за публикацию песен Тимура Муцураева

Житель Сочи, имя которого не называется, был арестован на семь суток за публикацию двух видеозаписей с песнями барда Тимура Муцураева в социальной сети. Об этом сообщает аналитический центр "Сова".

Проверка прокуратуры признала, что опубликованные песни направлены на "разжигание межнациональной розни и пропагандируют сепаратизм и экстремизм".

В России признаны экстремистскими и запрещены к распространению 20 песен Муцураева. Творчество барда в основном посвящено вооруженному конфликту в Чечне.

