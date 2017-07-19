В Красноярске депутаты отменили повышение своей зарплаты

В Красноярске прошла очередная сессия депутатов Законодательного собрания. На неё из отпусков срочно были вызваны все парламентарии. Главным вопросом в повестке стала отмена закона "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности края", принятого в начале июня. Этот закон давал возможность в два раза повысить зарплаты депутатам. Депутаты также проявили единогласно проголосовали за отмену этого закона.

Председатель краевого парламента Александр Усс отметил, что депутаты не планировали повышать зарплаты себе, закон был направлен на районных главам или, например, представителей казначейства. Помимо этого, по его словам, было выделено 2 миллиарда рублей на повышение зарплат работникам культуры, врачам, учителям.

Живое обсуждение, которое вызвал принятый ранее депутатами закон, Усс назвал информационной атакой, развязанной специально. Так же он высказал мнение, что, возможно, на неё не следовало реагировать вовсе.

Но реакция все же была и довольно разнообразная, кто-то из депутатов уходил от ответов, другие говорили, что как только выйдут из отпуска, так сразу и ответят на все вопросы. Нашелся и депутат, который утверждал, что их всех обманули и подсунули на голосование неверный документ и даже прошел тест на детекторе лжи.

Прокуратура Красноярского края посчитала, что принятый депутатами закон "не соответствует законодательству, не отвечает требованиям ясности правовой нормы, содержит коррупциогенные факторы".

Скандал вокруг закона разразился после того, как в прямом эфире утренней программы местного телеканала ведущий поздравил депутатов с шикарными возможностями: устроиться на работу, а потом повышать себе размер оплаты труда.

Ролик, в котором показан фрагмент эфира красноярского телеканала ТВК, стал по-настоящему вирусным – хотя сообщения о повышении депутатами собственных зарплат появились в местных СМИ еще до его выхода в эфир.

На заседании профильного комитета краевого парламента депутаты обсуждали вопрос о повышении зарплат работникам бюджетных организаций. Речь шла о "госслужащих, руководителях муниципальных предприятий, библиотекарях, врачах". В итоге депутаты единогласно проголосовали за – но лишь за увеличение собственных зарплат.

На сегодняшний день депутатские зарплаты в Красноярском крае в среднем составляют около 100 тысяч рублей. После повышения эта сумма должна была вырасти в два раза. Решение было принято быстро и без особой огласки. Так же быстро его подписал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.