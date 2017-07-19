Госдума одобрила два законопроекта о запрете анонимности в интернете

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о запрете анонимайзеров и VPN, изменив в нем порядок выявления сервисов для обхода блокировок, сообщает интернет-издание "Медуза".

В предыдущей версии законопроекта предполагалось, что мониторингом подобных сервисов займется Роскомнадзор. В новой версии эти полномочия передали ФСБ и МВД. Кроме того, законопроект упраздняет реестр блогеров, который действует в России с 2014 года.

Также депутаты Госдумы приняли в среду во втором чтении законопроект об анонимности в мессенджерах. В новой версии документа говорится, что российское правительство определит норму, которая запретит мессенджерам "допускать передачу электронных сообщений пользователям сервиса обмена мгновенными сообщениями".

Ранее в среду активисты движения "Левый блок" провели акцию у офиса Роскомнадзора в Москве в знак протеста против цензуры в интернете.

23 июля в Москве пройдет марш "За свободный интернет", участники которого потребуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.

