Заключенные брянской колонии пожаловались на пытки

Прокуратура Брянской области проводит проверку в связи с ообщениями об избиении заключенных в исправительной колонии номер один в Брянске, сообщается на сайте "Территория пыток".
18 июля осужденные пожаловались представителям движения "За права человека", что днем ранее в колонию под предлогом обыска ввели сотрудников ОМОН, которые избили и пытали около сотни заключенных.
Правозащитники отметили, что не разглашают имена тех, кто избивал заключенных в целях безопасности. Организация направила запросы в правоохранительные органы и уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Родственников и адвокатов осужденных в колонию не пускают.
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