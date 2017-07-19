"Мешал транспорту проезжать"

Член совета движения "Голос" и руководитель Сибирского центра антикоррупционных исследований "Трансперенси Интернешнл" Станислав Андрейчук оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Полицейские задержали его утром 19 июля и доставили в суд. Там выяснилось, что претензии к Андрейчуку возникли из-за протестной акции 8 апреля в Барнауле. Соратники Андрейчука полагают, что его задержание связано с его антикоррупционными расследованиями.

О своем задержании в среду утром Станислав Андрейчук сообщил на своей странице в "Фейсбуке". По его словам, все произошло так быстро, что он даже не смог найти адвоката. Сначала его доставили в отделение полиции для дачи пояснений и составления протокола, затем – в Центральный районный суд Барнаула.

Андрейчука обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия во время акции 8 апреля в Барнауле. Тогда несколько активистов организовали несанкционированную акцию против коррупции рядом с площадью, где проходил согласованный с властями митинг против террора – в поддержку президента Владимира Путина. Суд признал Андрейчука виновным и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Соратники Станислава Андрейчука полагают, что его задержание связано с антикоррупционными расследованиями, которые он публиковал. Они обращают внимание на то, что полиция пришла к их коллеге буквально через несколько часов после того, как он опубликовал расследование о нарушении норм закона и этики в ходе избирательной кампании в Барнауле. В статье "Как "Вечерний Барнаул" стал печатным органом "Единой России" Андрейчук пишет о том, что журналисты издания не соблюдают принципа политического нейтралитета. Он подчеркивает, что издание напечатало подробные материалы о кандидатах на выборах в барнаульскую думу, отдавая предпочтения членам "Единой России". "Вряд ли такую ситуацию можно называть отсутствием админресурса", – написал Андрейчук.

Подробнее о своих расследованиях и о том, как проходило судебное заседание, Станислав Андрейчук рассказал в интервью Радио Свобода:

– Полиция пришла в офис примерно в 11:00–11:30 часов. Повестку не предъявляли, просто сразу потребовали, чтобы я проехал с ними в отделение полиции Центрального района Барнаула. Там они составили протокол об административном правонарушении – это было связано с митингом, который был аж 8 апреля, то есть три с половиной месяца назад. Формально они говорили, что они все это время искали меня на видеозаписях. На мой взгляд, конечно, там это связано с моей активностью определенной, которая в последнее время была заметна.

Рапорты были написаны как под копирку, что я мешал транспорту проезжать, хотя в это время, в субботу, там и транспорта никакого нет

​– А вы участвовали в акции 8 апреля?

– Да, я был на площади в этот момент. Дело в том, что у нас в Барнауле была специфика. Во-первых, эта акция проводилась на территории гайд-парка, где вообще не требуется согласования, а во-вторых, там в этот же момент проводился санкционированный митинг против терроризма. Администрация устроила так, что на этой площади столкнулись совершенно разные люди. Сразу несколько митингов происходило в один момент, но администрация каким-то образом умудрилась разграничить, какой из них санкционированный, а какой нет. Сегодня сразу же после того, как был поставлен протокол, меня отвезли в суд, в суде судья удовлетворил мое ходатайство об отложении рассмотрения дела, для того чтобы я смог найти адвоката, но сделал перерыв всего 25 минут. Только благодаря тем людям, которые есть в Барнауле, тому сообществу, которое в Барнауле сложилось, мне удалось найти блестящего юриста – Андрей Безрукова, с которым мы весь этот процесс вместе отработали. Дальше судья отклонила порядка 10 или 15 наших ходатайств, в том числе и о вызове свидетелей, и о возможности запросить у "Билайна" биллинг о том, где я территориально находился, потому что по времени, по датам были расхождения. Судья отказал в приглашении в качестве свидетелей полицейских, которые составили две совершенно идентичных рапорта, которые легли в основу дела.

– Что было в рапортах?

– Рапорты были написаны как под копирку, что я принимал участие в несанкционированной акции, мешал прохожим, мешал транспорту проезжать, хотя кто знает Барнаул, понимает, что в это время, в субботу, там и транспорта никакого нет. И самое главное, что нет подтверждений, нет пострадавших, которые бы об этом заявили. Там была масса процедурных нарушений. Несмотря на это суд вынес постановление, что я виновен, приговорили меня к штрафу в 10 тысяч рублей. По нынешним временам это легко я, наверное, отделался. Но мы намерены подавать апелляцию и будем идти до конца, вплоть до ЕСПЧ, потому что это дело нельзя так оставлять, тут надо и за себя, и за других людей, которые могут в такую ситуацию попасть дальше, бороться и наказывать тех, кто все это устроил.

– Вы сказали, и ваши коллеги говорят, что все это связано с антикоррупционными расследованиями, которые вы ведете. Расскажите о них подробнее. Что в вашей работе могло так раздражать власти?

Корреляция между моей активностью в отношении властей и их активностью в отношении меня совершенно прямая

– Сложно сказать, откуда все-таки ноги растут в данном случае, и чья это была конкретно инициатива, и что именно послужило последней каплей. Потому что я вижу, что это был не первый их приход ко мне, и они периодически, когда у меня выходят какие-то материалы, просыпаются и приглашают то побеседовать, то еще что-то. За последние недели у меня было достаточно большое расследование для "Трансперенси Интернэшнл Россия" по поводу коррупции в сфере политического пиара и госзакупок, такое федеральное, достаточно большое; у меня было несколько публикаций по Барнаулу, в частности последняя вышла сегодня утром на федеральном сайте "Голоса" и была посвящена использованию админресурса в Барнауле на выборах в Барнаульскую городскую думу, которые будут 10 сентября проходить, как муниципальные газеты освещают кандидатов только от одной партии. Сразу же после выхода этого материала полиция пришла к нам. Неважно, что именно стало причиной, что именно стало триггером, но я точно вижу, что корреляция между моей активностью в отношении властей и их активностью в отношении меня совершенно прямая.

– Но вы не опасаетесь, что сейчас в Барнауле все идет к выборам и в такой ситуации давление на вас может усилиться?

– Ну, это будет не в первый раз. Нам не привыкать, и волков бояться – в лес не ходить. Более того, благодаря той поддержке, которую я получал в течение всего дня, благодаря тому, что отлично отработали мои коллеги из "Трансперенси" и из "Голоса", в том числе медийная активность, которую они развили по этому поводу, я думаю, издержки для властей сейчас несопоставимо выше, чем они сами предполагали, – рассказал Станислав Андрейчук.

Депутат Барнаульской городской думы Геннадий Шейда усматривает в преследовании Станислава Андрейчука политическую подоплеку:

История с митингом 8 апреля уже давно забыта в Алтайском крае, после выхода его публикаций это наводит на мысли о политическом заказе

– Буквально за последние две недели вышло два его расследования, одно – об использовании бюджетных средств мэром Москвы Сергеем Собяниным, и только вчера он закончил расследование о том, как используются муниципальные средства на поддержку кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия". То, что решение политическое, указывают два этих расследования и синхронность действий, особенно на фоне того, что история с митингом 8 апреля уже давно забыта в Алтайском крае, о ней никто не вспоминал. Люди, которых обвинили в несанкционированной акции, были наказаны, и Станислав проходил там свидетелем, но неожиданно его перевели спустя три месяца в разряд обвиняемых. После выхода его публикаций это наводит на мысли о политическом заказе. Эта история, к сожалению, наводит на печальные выводы, что, скорее всего, эта практика будет только продолжаться и усиливаться по мере приближения президентских выборов, – считает Геннадий Шейда.

В организации "Трансперенси Интернешнл" заявили, что считают действия в отношении своего сотрудника Станислава Андрейчука незаконными, и пообещали обжаловать его привлечение к ответственности.