Рыцарь королевы. Баталов и Ахматова. Эфир в 18:05

Новый выпуск программы посвящен выдающемуся артисту Алексею Баталову, его жизни и его дружбе с Анной Ахматовой. Баталова и Ахматову вспоминает брат актера, протоиерей, писатель Михаил Ардов.

Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.