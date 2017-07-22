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Культ личности

Рыцарь королевы. Баталов и Ахматова. Эфир в 18:05

Алексей Баталов и Анна Ахматова, коллаж

В гостях у Леонида Велехова протоиерей, писатель Михаил Ардов

Новый выпуск программы посвящен выдающемуся артисту Алексею Баталову, его жизни и его дружбе с Анной Ахматовой. Баталова и Ахматову вспоминает брат актера, протоиерей, писатель Михаил Ардов.
Эфир в субботу в 18 часов 05 минут

Автор и ведущий - Леонид Велехов.

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