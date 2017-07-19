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Новости

В Москве неизвестные распылили газ на дом журналистки Юлии Латыниной

Юлия Латынина

В Москве неизвестные минувшей ночью напали на дом, в котором живет журналистка Юлия Латынина. Как сообщает "Эхо Москвы", преступники распылили на здание газ неизвестного состава, пострадали восемь человек, в их числе четверо пожилых людей и двое детей.

В августе прошлого года неизвестные облили Юлию Латынину фекалиями. Полиция позднее подтвердила, что нападение это на журналистку было связано с ее профессиональной деятельностью, однако о дальнейших результатах расследования ничего не сообщалось.

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