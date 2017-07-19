Браудер считает Путина главным противником "Акта Магнитского"

Глава британской инвестиционной компании Hermitage Capital Билл Браудер считает, что президент России Владимир Путин крайне заинтересован в отмене "Акта Магнитского", принятого США в 2012 году.

В интервью телеканалу Current Time America (проект медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода) Браудер заявил, что российские власти причастны к лоббированию отмены закона в Конгрессе. По его словам, именно для этого в прошлом году юрист Наталья Весельницкая приехала в США, где, наняв нескольких лоббистов и специалистов по PR, проводила различного рода встречи, в том числе с разными конгрессменами и Трампом-младшим. Браудер полагает, что Кремль очень надеялся, что новый президент Дональд Трамп отменит "Акт Магнитского".

По мнению главы Hermitage Capital, Путин рассчитывал через офшорную компанию своего друга виолончелиста Сергея Ролдугина получить 230 миллионов долларов, о хищении которых из бюджета рассказал в своё время юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, за что и был сначала помещён под стражу, а затем убит в московском СИЗО в ноябре 2009 года.

Билл Браудер, который был главным инициатором и сторонником "Акта Магнитского", подчеркнул, что именно этот закон мешает Путину и его окружению продолжать безнаказанно преследовать людей, отбирать у них капиталы и имущество. На основании "Акта Магнитского" и аналогичных законов, принятых в других странах, уже заморожены банковские счёта многих людей из окружения Путина, которые признаны причастными к грубым нарушениям прав человека в России.