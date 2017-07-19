Разработчик вируса Citadel приговорён в США к пяти годам тюрьмы

В США к пяти годам тюрьмы приговорен российский хакер Марк Вартанян (известен под ником Колипто).

Приговор был вынесен судом в Атланте после того, как в марте программист признал себя виновным в разработке и распространении компьютерного вируса Citadel ("Цитадель") и пошёл на сделку со следствием.

По оценкам прокуратуры, появившийся в 2011 году вирус "заразил" 11 миллионов компьютеров и нанёс ущерб в почти полмиллиарда долларов.

Вартаняну предстоит провести в тюрьме 3 года, так как суд засчитал ему 2 года, уже проведённых в заключении в Норвегии, откуда он был экстрадирован в США в декабре 206 года.





