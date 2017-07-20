СМИ: партия "Яблоко" оценила войну в Сирии в 140 миллиардов рублей

Расходы России на военную операцию в Сирии, начатую в сентябре 2015 года могут составлять от 108 до 140 миллиардов рублей. Об этом сегодня пишут "Ведомости" со ссылкой на подсчёты партии "Яблоко".

Так, стоимость боевых вылетов российской авиации в Сирии составила от 90 до 117 миллиардов рублей. Еще более 6 миллиардов рублей, как считают в партии, было потрачено на пуски 71 крылатой ракеты типа "Калибр". Ущерб от потерь военной техники в партии "Яблоко" оценили в 11 миллиардов рублей. Еще почти 4 миллиарда было израсходовано на выплаты военным и их питание. Как минимум 102 миллиона рублей ушли на выплаты семьям погибших военных, подсчитали в "Яблоке". Родственники 34 погибших военных в Сирии, чьи смерти официально подтверждены, по закону должны были получить по 3 миллиона рублей.

Издание отмечает, что аналитики партии пользовались методикой, с помощью которой в марте прошлого года стоимость операции в Сирии подсчитал РБК. На тот момент расчеты РБК показали, что эти затраты составили минимум 38 миллиардов рублей. Эти данные почти совпали с цифрами, которые чуть позже назвал президент России Владимир Путин.

Источник издания в министерстве обороны заявил, что "многие допущения РБК и "Яблока" абсолютно бессмысленны". По его мнению, включение стоимости потерянных самолетов и вертолетов в расходы бюджета "абсурдно", так как они были закуплены вне всякой связи с операцией в Сирии.