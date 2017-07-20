Трамп: "Я не нуждался в помощи России для получения компромата на Клинтон"

Президент США Дональд Трамп раскритиковал высокопоставленных чиновников, участвовавших в расследовании попыток российского влияния на выборы в 2016 году, и сказал, что ему не нужна была помощь России для получения компромата на его соперника Хиллари Клинтон.

В интервью газете "Нью-Йорк таймс" 19 июля Трамп поддержал своего сына, сказав, что ничего особенного не случилось в ходе его встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой, потому что "ему не нужна помощь России, по выкапыванию негативной информации о Клинтон - ему уже было более чем достаточно". "Я не мог сказать о Хиллари Клинтон ничего хуже, чем я уже говорил", - сказал он в интервью «Таймс». "Если кто-то бы не сказал мне, что она застрелила кого-то в спину, мне бы добавить было нечего", - заявил Трамп.

Высказывания Трампа в интервью New York Times, опубликованном 19 июля, стали известны в то время когда Законодательный комитет Сената США объявил, что старший сын Трампа и бывший руководитель его избирательной кампании Пол Манафорт согласились дать показания на следующей неделе о встрече, которую они имели с российскими представителями во время избирательной кампании, когда им было обещано предоставить информацию, компрометирующую Клинтон.

Российский юрист Наталья Весельницкая, встретившаяся в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке с Трампом-младшим в июне 2016 года, готова была предоставить информацию о том, что Россия незаконно финансировала Национальный Демократический комитет. Об этом еще один участник встречи сообщил Ассошиэйтед Пресс.

Ранее в этом месяце Трамп-младший предал гласности сообщения электронной почты, из которых следует, что он был готов изучить, какую информацию о Клинтон Весельницкая может предложить. Об этом он сообщил после того, как о встрече стало известно и также проинформировал, что в этих сведениях не было ничего такого, что можно было использовать в ходе избирательной кампании.



В то время как Трампы заявили, что встреча носила "не существенный характер", члены сенатского комитета, который расследует был ли у Трампа сговор с Россией, требуют, чтобы администрация предоставила все документы, относящиеся к встрече, например, пластиковую папку с досье на Клинтон, которую видели некоторые участники встречи.

Российский адвокат Весельницкая сказала, что готова дать показания о встрече в Трамп-Тауэр, однако ни один из комитетов в Конгрессе, которое расследует российский след, её не приглашал. "Если Сенат хочет услышать реальную историю, я буду рада выступить и поделиться всем, о чем хотела рассказать мистеру Трампу", - сказала она 18 июля на телеканале RT. "Я готова прояснить ситуацию, стоящую за массовой истерией", - сказала она.

Во время интервью "Нью-Йорк таймс" президент США также впервые раскрыл, что во втором разговоре, который он провел с президентом России Владимиром Путиным на саммите Группы 20 в Германии, они в основном обменивались шутками и обсуждали вопрос об усыновлениях американцами российских сирот. Российские власти запретили американцам усыновлять детей из России в 2012 году после того, как Соединенные Штаты приняли санкции в отношении россиян, обвиняемых в нарушениях прав человека.