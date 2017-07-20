Суд в Баку приговорил российского блогера к трем годам тюрьмы

В Азербайджане Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил российского блогера Александра Лапшина к трем годам лишения свободы, признав его виновным в публичных призывах, направленных против государства и в нарушении государственной границы (за поездки в Нагорный Карабах). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее обвинение запрашивало для Лапшина шесть с половиной лет лишения свободы. Он вины не признал. В своем последнем слове блогерзаявил, что его вина перед азербайджанским народом "только нравственная, а не правовая". На заседании 19 июля Лапшин сказал, что понимает, насколько Карабах важен для Азербайджана, и ни при каких условиях не вступал в преступную связь с армянскими властями.

В феврале Александр Лапшин был экстрадирован из Минска, где его задержали в декабре 2016 года по запросу Азербайджана. Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. В Кремле заявили, что Россия будет защищать интересы арестованного блогера.