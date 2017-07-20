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Новости

В Испании начался суд о выдаче российского программиста в США

Российский программист предстал перед судом в Испании. Станислава Лисова подозревают в хакерских атаках на банки в США и хищении почти миллиона долларов со счетов. Американские власти требуют экстрадиции программиста в Соединенные штаты.

В январе испанская полиция задержала Лисова в аэропорту Барселоны по запросу ФБР и Интерпола. На сегодняшнем заседании адвокат программиста из Таганрога заявил, что дело против него политически мотивированно. На прошлой неделе Лисов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить своей выдачи в США.

Прокрурор отмечает, что доказательств преследования Лисова по идеологическим мотивам нет. В США россиянину может грозить длительное тюремное заключение.

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