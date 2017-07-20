Компанию Exxon Mobil оштрафовали за сделки с Игорем Сечиным

Министерство финансов США оштрафовало нефтяную компанию Exxon Mobil на 2 миллиона долларов за заключение сделок в обход санкций против России. В мае 2014 года компания подписала восемь контрактов по нефтяным и газовым проектам с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Ранее США ввели против него персональные санкции.

В министерстве финансов назвали нарушения "вопиющими", поскольку Exxon Mobil не предоставила информацию о них добровольно. США и Евросоюз ввели санкции против российских компаний и физических лиц после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины в 2014 году. Ограничения, в частности, касаются доступа компании "Роснефть" к западному финансированию, а также некоторым технологиям и оборудованию.

Exxon Mobil c 2006 по 2017 год возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. У корпорации был ряд совместных проектов с "Роснефтью", санкции принесли ей большие убытки. В апреле Exxon Mobil просила министерство финансов США позволить ей продолжить работу с российской компанией над проектами в Черном море.