Польский Сейм утвердил закон о Верховном суде, вызвавший споры с ЕС

Депутаты Польского Сейма проголосовали за закон о реформе Верховного суда, ставший причиной разногласий с руководством Евросоюза. Теперь Верховный суд фактически переходит под контроль Министерства юстиции. Глава оппозиционной партии "Гражданская платформа" назвал принятие законопроекта "чёрным днем для Польши".

Во время законодательных работ польский парламент одобрил свыше тридцати поправок, предложенных правящей партией "Право и Справедливость". Они, в частности, усиливают полномочия президента в вопросах назначения судей и утверждения регламента суда. До этого оппозиция пыталась заблокировать принятие закона: критики инициативы предложили более тысячи поправок, но парламентское большинство их отвергло.

Принятие закона осудила Еврокомиссия. Накануне в Брюсселе пообещали ввести против Варшавы санкции вплоть до лишения её права голоса. Совещание о конкретных мерах в отношении Польши намечено на конец июля. Среди основных претензий к реформе Верховного суда — нарушение принципа разделения властей и демократических свобод в Польше.