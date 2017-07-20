Маршал Конев не вернется

В центре Праги, на хорошо известной туристам Староместской ратуше (той самой, со знаменитыми старинными часами), среди прочих объектов, подлежащих реконструкции, демонтирована мемориальная доска, посвященная маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Она – единственная, которую про окончании работ не вернут на прежнее место.

Пресс-секретарь пражского магистрата Вит Гофман подтвердил Радио Свобода, что доски в честь Конева по окончании реконструкции ратуши (она продлится полтора года) больше не будет. По его словам, причина – в "исторически неточном" тексте, содержащемся на доске. Там сказано, что 9 мая 1945 года "стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу".

Вит Гофман отметил, что решение по поводу демонтажа мемориальной доски принималось перед началом реконструкции, его частью было экспертное заключение комиссии по охране памятников истории. По словам Гофмана, теперь мемориальная доска, скорее всего, будет помещена в депозитарий Музея Праги.

В ФБ-обсуждении судьбы мемориальной доски приняла участие внучка маршала и выступила с предложением.

Елена Конева:

Мы бы с большим удовольствием бы забрали эту доску. Повесим на дачу, а почему бы нет. Там ей точно среди нас будет лучше, чем в запасниках какого-нибудь чешского музея!

На вопрос Радио Свобода, возможна ли передача мемориальной доски потомкам Ивана Конева, Вит Гофман ответил, что пражский магистрат "совершенно не против" переговоров с семьей маршала на эту тему.

Мемориальная доска на Староместской ратуше была далеко не единственным напоминанием о маршале Коневе, существующим в Праге. Одна из крупных пражских улиц носит его имя – Koněvova:

Кроме того, в 6-м муниципальном округе чешской столицы, на площади Интербригад, с 1980 года стоит памятник советскому маршалу.

В 2014 году неизвестные испачкали нижнюю часть статуи Конева розовой краской.

Годом позже со стороны группы местных активистов прозвучали предложения убрать монумент. Однако и большинство депутатов муниципального собрания Праги-6, и жители округа, подписавшие специальную петицию, высказались тогда за его сохранение.

Претензии к личности маршала Конева заключаются, в частности, в том, что, по словам историка Иржи Фидлера, в 1945 году в состав подчинявшихся ему войск входили и подразделения контрразведки "смерш", которые незаконно арестовали тогда и отправили в СССР несколько тысяч граждан Чехословакии русского, украинского и белорусского происхождения. Речь шла главным образом о бывших участниках гражданской войны и антибольшевистского движения. Большинство этих людей впоследствии погибли или провели многие годы в сталинских лагерях. (Одним из них был, например, Сергей Войцеховский – бывший офицер царской армии, впоследствии – генерал колчаковских войск, активный участник гражданской войны в Сибири, эмигрировавший в Чехословакию и ставший в 1930-е годы генералом армии этой страны, командующим Пражским военным округом). Кроме того, маршалу Коневу ставят в вину командование войсками, подавлявшими в 1956 году Венгерское национальное восстание.

"Я не думаю, что памятник маршалу нужно убирать, – считает член муниципального совета Праги-6 Ондржей Коларж. – Лучше, наверное, просто дополнить его табличкой образовательного характера, где было бы описано, что еще он успел сделать, помимо того, что нас освободил". Но пока такой таблички на постаменте памятника нет, а есть изначальная, 1980 года, где значится:

"Выдающийся полководец, Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, дважды Герой Советского Союза и Герой Чехословацкой Социалистической Республики, командующий войсками 1-го Украинского фронта, которые спасли 9 мая 1945 года Прагу от уничтожения".

Как напоминает российский историк Кирилл Александров, обстановка в Праге и окрестностях в начале мая 1945 года была весьма запутанной. В городе 5 мая вспыхнуло стихийное восстание против немецкого гарнизона. Его возглавил Чешский национальный совет, состоявший из представителей антифашистских сил. Помимо находившегося в городе немецкого гарнизона под командованием генерала Туссена, с востока к Праге подходила крупная армейская группировка немцев под командованием фельдмаршала фон Шёрнера, отступавшая под ударами советских войск – в том числе 1-го Украинского фронта маршала Конева. Западную часть Чехии к тому времени уже освободили американские войска генерала Паттона, но, соблюдая политические договоренности между СССР и США, они не наступали на Прагу, а остановились на заранее условленной демаркационной линии.

6 – 8 мая в боях в Праге на стороне чешских повстанцев активное участие приняла 1-я дивизия войск Комитета освобождения народов России (КОНР). Чаще всего этих людей называют власовцами, хотя в данном случае это не совсем точно: генерал Власов в пражских событиях непосредственного участия не принимал, а командовал 1-й дивизией КОНР генерал Сергей Буняченко – бывший полковник Красной армии, перешедший в плену на сторону немцев. Теперь его дивизия, направлявшаяся на запад, чтобы сдаться американцам, повернула оружие против немецких войск и оказала помощь плохо вооруженным пражским повстанцам. По мнению чешского историка Павла Жачека, помощь эта была решающей: благодаря ней немцы были остановлены, а повстанцам удалось достичь договоренности с Шёрнером о том, что его войска покинут Прагу. К моменту появления в городе первых частей Красной армии 9 мая город был фактически освобожден, сопротивление оказывали лишь отдельные подразделения СС, успевшие "отметиться" также расправами над гражданским населением.

По воспоминаниям очевидцев, пражане встречали как освободителей и власовцев, и красноармейцев. В ходе боев в Праге погибли, по разным данным, от 1700 до 2800 чехов (повстанцев и мирных жителей), не менее 250 бойцов дивизии Буняченко и несколько десятков красноармейцев. При этом в других районах Чехии бои между советскими и немецкими войсками продолжались до середины мая 1945 года. Всего при освобождении Чехословакии за период с сентября 1944 до 12 мая 1945 года погибли и пропали без вести около 140 тысяч советских военнослужащих. Многие из них похоронены на Ольшанском кладбище в Праге. В другом секторе кладбища есть и небольшая братская могила солдат и офицеров власовской армии.