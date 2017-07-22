Поделись автомобилем

Сергей Медведев: Лето, пробки, реновация, Москва забита, Москва стоит. Как часто многие из вас, дорогие слушатели, обнаруживали, что машина на руках в городе превращается в тяжкие кандалы, в обузу. Эту проблему призваны решать маленькие мобильные сервисы по шерингу автомобилей - кашеринг. Вы, наверное, уже видели небольшие автомобили, разбросанные там и сям по городу, которые можно взять, проехать по своим делам и оставить в новом месте.

О том, как устроен этот бизнес, и о том, является ли кашеринг новой моделью будущего пользования транспортом, рассказывает Станислав Грошов, заместитель генерального директора сервиса «Делимобиль». Насколько распространен этот сервис в Москве, сколько здесь всего компаний, сколько машин?

Сейчас на рынке представлено всего пять компаний

Станислав Грошов: Сейчас на рынке представлено всего пять компаний. Этот сервис начал активно развиваться с сентября 2015 года, когда правительство города Москвы официально запустило программу «Московский каршеринг». Первая компания, которая начала работать в рамках этой программы, — это как раз «Делимобиль». На тот момент было сто автомобилей, а сейчас - в общей сложности около двух с половиной тысяч автомобилей расставлены по всему городу только в Москве, и из них полторы тысячи предоставляем мы.

Сергей Медведев: Какие у вас автомобили?

Станислав Грошов: «Хендай Солярис» 2016 года производства. У других компаний представлены машины примерно такого же класса.

Сергей Медведев: Как устроен этот сервис?

Станислав Грошов: Каршеринг используется для коротких внутригородских поездок. Пользоваться им очень просто. Любой желающий, который имеет водительское удостоверение, стаж вождения более двух лет и возраст более 21 года, заходит на сайт илискачивает мобильное приложение, регистрируется, отправляет водительское удостоверение и паспорт (достаточно фотографии или скана), и в течение срока от 30 минут до 24 часов приходит одобрение: он может пользоваться сервисом. Прикрепляется банковская карточка, и дальше все взаимодействие с автомобилем происходит через смартфон: открытие, закрытие, аренда, завершение аренды, - и не нужно ни ключей, ни каких-то документов, все уже внутри каждого автомобиля.

Сергей Медведев: Я сейчас нахожусь, например, в Москве на Малой Дмитровке - где стоит ближайшая ко мне машина?

Станислав Грошов: Вы можете увидеть это на сайте, но удобнее всего использовать мобильное приложение. Там показано, сколько идти пешком до ближайшего автомобиля, автоматически прокладывается маршрут до него, и дальше вы смотрите, насколько вам удобно дойти туда пешком.

Сергей Медведев: Куда я могу доехать, какая это зона?

Каршеринг используется для коротких внутригородских поездок

Станислав Грошов: Вы можете передвигаться по всей Московской области, но завершать аренду вам необходимо внутри МКАДа в любом месте, где это разрешено правилами дорожного движения, где есть свободный общественный доступ. Также можно завершать поездку за МКАДом, но в радиусе одного километра от метро. Внутри МКАДа - абсолютно в любом месте, даже во дворе, самое главное, чтобы не было шлагбаума и следующий пользователь смог спокойно оттуда выехать.

Такая же система действует и в Санкт-Петербурге, там возможно передвижение и по Ленинградской области, а завершать аренду следует внутри разрешенной зоны, с которой можно ознакомиться на сайте.

Сергей Медведев: Нужно ли платить за парковку?

Станислав Грошов: Самое интересное, что не нужно, как и за бензин, страхование, мойку, обслуживание и все остальное. Идет поминутный тариф, вы платите со своей банковской карточки, деньги списываются по окончании аренды, и дальше вы ни о чем не беспокоитесь.

Сергей Медведев: Каков поминутный тариф?

Станислав Грошов: Всего лишь восемь рублей минута и днем, и ночью.

Сергей Медведев: От длительности аренды цена не зависит?

Станислав Грошов: Нет, повышающего коэффициента нет, а есть скидки в определенный период времени — в утренние часы, в зависимости от того, где будет взята машина и где завершена аренда.

Сергей Медведев: Что происходит, если машина получает штрафы?

Не нужно платить за бензин, страхование, мойку и обслуживание автомобиля

Станислав Грошов: Если штраф получает пользователь, который передвигается в это время за рулем автомобиля, то штраф будет перевыставлен на этого пользователя, а деньги списаны с его банковской карточки. Ему придет уведомление с информацией, какой автомобиль, в какое время была аренда, где он передвигался.

Сергей Медведев: То есть он получает обычное «письмо счастья».

Станислав Грошов: Именно так.

Сергей Медведев: А если происходят какие-то аварии?

Станислав Грошов: Здесь уже в зависимости от тарифа, от франшизы, которую выбирает пользователь. Он платит за ДТП, только если виновен в нем. Если же его вина отсутствует, то мы не требуем каких-либо выплат, обо всем беспокоимся самостоятельно. Если выбирается тариф 8 рублей в минуту, то это повышенная франшиза, если же выбирается тариф 11 рублей, то франшиза всего лишь 10 тысяч рублей, и в рамках этой суммы пользователь отвечает своими деньгами, а все, что свыше, мы платим самостоятельно.

Сергей Медведев: В чем преимущество этой схемы над такси?

Станислав Грошов: Преимуществ огромное количество. Во-первых, это как минимум в два раза дешевле, и нет повышающих коэффициентов. Вы сами выбираете себе маршрут и то, как вам передвигаться, с какой скоростью, какую музыку слушать, вы сами за рулем, вы не доверяете свою жизнь незнакомому человеку. И комфорт...

Сергей Медведев: Очень сильно помогает то, что снимается вопрос парковки.

Пользователь платит за ДТП, только если виновен в нем

Станислав Грошов: Многие говорят, что сложно припарковаться в центре города, но все равно места есть везде, учитывая повышенную стоимость на парковки в некоторых частях города. И есть огромный плюс — вы ставите машину на парковку и не платите за нее.

Сергей Медведев: Например, в районе нашей студии парковка стоит 200 рублей в час.

Станислав Грошов: Когда вы передвигаетесь на такси, и машина вас ждет, и идет довольно высокий тариф, счетчик ползет вверх. Мы же даем пользователю возможность забронировать автомобиль за собой, чтобы его не забрал никто другой, но здесь идет другая тарификация, всего лишь два с половиной рубля в минуту, что вполне приемлемо по сравнению с тем же такси.

Сергей Медведев: Кто ваш клиент, каков средний профиль пользователя?

Станислав Грошов: Это молодые люди от 25 до 35-40 лет, активные, умеющие считать деньги, интересующиеся новинками.

Сергей Медведев: Они, как правило, сами автовладельцы?

Станислав Грошов: Как правило, это автовладельцы, которые прекрасно понимают, что владение собственным транспортом довольно-таки затратно, и отказываются от собственного автомобиля в пользу каршеринга. Возможно, они используют этот автомобиль больше на выходные дни для длительной поездки за город. А многие отказываются от второго автомобиля в семье, оставляют всего лишь один — вполне достаточно для того, чтобы использовать на выходные.

Вы сами выбираете себе маршрут и то, с какой скоростью передвигаться, какую музыку слушать

Также есть категория граждан, которые понимают, что они потратят огромные деньги на покупку автомобиля, затем амортизация, выплата по кредиту, возможно, много других сопутствующих расходов, и они в принципе отказываются от покупки автомобиля и берут для каждодневного пользования каршеринг.

Сергей Медведев: Это вообще новая концепция городской жизни, когда не нужно владеть вещами, а можно получать услугу. Можно делиться какими-то вещами, есть различные форматы коливинга, то есть съема жилья в складчину. То же самое получается и с машиной. Вы видите связь с такими новыми форматами городской жизни?

Станислав Грошов: Абсолютно верно. Экономия огромная. В среднем житель города пользуется транспортом 5% времени — это час двадцать, не более полутора часов, а все остальное время машина простаивает, занимает парковочное пространство, а при этом необходимо платить страховку, обслуживание, амортизацию, и есть много других расходов. А тут - взял себе машину по системе каршеринга, доехал, куда нужно, оставил и больше ни о чем не беспокоишься. Этот тренд существует сегодня во всем мире, особенно это проявляется у миллениалов, которые все больше и больше отказываются от владения чем-либо в пользу шеринга — это и шеринг офисных пространств, и шеринг жилья, и шеринг автомобилей.

В Европе и в Америке каршеринг развивается на протяжении десятилетий. Первые автомобили начали активно появляться в Америке еще в 2000-х годах, а в Европе - уже ближе к концу 2000-х. Там парки намного больше, чем сейчас в Москве. Но при этом Москва занимает лидирующие позиции по росту количества пользователей и по популярности этого сервиса, так как загрузка довольно-таки большая, а среднее время поездки в два раза выше, чем в Милане, например.

Сергей Медведев: Сколько оно составляет в Москве?

Станислав Грошов: В Милане это примерно 20 минут, а в Москве - 40-45.

Сергей Медведев: То есть люди в среднем берут машину на один переезд и оставляют ее в новом месте. А насколько можно быть уверенным, что машина будет где-то поблизости? Или можно забронировать машину на какое-то время в каком-то месте?

Вы сами за рулем, вы не доверяете свою жизнь незнакомому человеку

Станислав Грошов: Автомобиль можно забронировать, платить по два с половиной рубля в минуту и быть на сто процентов уверенным, что никто другой его не возьмет.

Сергей Медведев: То есть с вечера можно забронировать, если точно знаешь, что утром тебе нужна машина в определенном месте?

Станислав Грошов: Полторы тысячи автомобилей довольно неплохо покрывают весь город, и нет острой необходимости бронировать машину с вечера. Мы и наши пользователи распределяем автомобили равномерно по всему городу. Да, есть места, где иногда автомобилей нет, но в любом случае они там довольно оперативно появляются.

Сергей Медведев: По всем административным районам города или все-таки больше в центре?

Станислав Грошов: Абсолютно равномерно. Единственное, мы наблюдаем такой тренд, что в вечернее время все машины уезжают из центра города на окраину. Такие автомобили мы уже самостоятельно перегоняем в центр города. Если мы видим, что в каком-то административном округе машин не хватает, то ночью перегоняем их и в эти места.

Сергей Медведев: То есть у каждого сервиса есть свои перегонщики, которые ночью равномерно распределяют машины по городу?

Станислав Грошов: Да. Причем есть не только перегонщики, но и тепловые карты, по которым мы видим, где происходит больше всего аренд, где необходимо сделать большую концентрацию транспортных средств, и, уже исходя из этого, мы направляем автомобили, причем это все происходит на уровне IT.

Сергей Медведев: А может быть, через пару лет это будут уже автопилоты, которые будут ехать к определенной точке.

Клиенты не обязательно имеют лояльность к одному сервису? Если человек пользуется этой услугой, то он может жонглировать разными сервисами?

В Европе и в Америке каршеринг развивается на протяжении десятилетий

Станислав Грошов: Каждая из компаний, которая присутствует на рынке, старается завоевать своего клиента, сделать его лояльным именно к своему сервису. В принципе, мы видим такую тенденцию: те люди, которые отказываются от личного автомобиля, от такси и общественного транспорта, скорее, используют автомобили разных компаний. А дальше каждый, в зависимости от своих предпочтений, выбирает тот автомобиль, на котором ему комфортнее двигаться. Все-таки у нас разные марки автомобилей, но класс примерно один и тот же.

Сергей Медведев: По-вашему, есть какой-то предел насыщения, или вообще постепенно всех городских жителей можно пересадить на каршеринг?

Станислав Грошов: Перед запуском сервиса мы проводили маркетинговое исследование, смотрели, какое количество автомобилей оптимально для города, и пришли к выводу, что для Москвы оптимальное количество — 10-15 тысяч автомобилей. Это данные 2015 года, когда про каршеринг еще мало кто слышал. Сейчас цифры, возможно, выше.

Для нас основным конкурентом является не такси и не общественный транспорт, а личные автомобили. На данный момент, если я не ошибаюсь, более четырех миллионов автомобилей зарегистрировано только в Москве, а есть еще немаленькая часть в Подмосковье.

Конечно, наша мечта — пересадить всех с личного автомобиля на каршеринг или на общественный транспорт. Как правило, при появлении каршеринга в каком-либо городе 3% населения отказывается от личного транспорта в пользу каршеринга. Мы очень уверенно двигаемся к этой цифре уже сейчас, спустя почти два года работы сервиса.

Полторы тысячи автомобилей довольно неплохо покрывают весь город

В нашем сервисе зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, а всего в различных системах каршеринга зарегистрировано 600 тысяч человек.

Сергей Медведев: Это уже больше 3% населения. Но это не значит, что они постоянно пользуются этим сервисом, они просто зарегистрированы.

Станислав Грошов: Проявили интерес, зарегистрированы и периодически используют этот сервис.

Сергей Медведев: Город как-то помогает вам?

Станислав Грошов: Конечно, помогает. Мы плотно сотрудничаем с департаментом транспорта. Он предоставляет нам льготы на годовое парковочное разрешение. Без этих льгот бизнес не мог бы существовать, учитывая стоимость обычного парковочного разрешения (оно стоит более 300 тысяч). Нам это обходится существенно дешевле.

Сергей Медведев: То есть город заинтересован в вас, вы уменьшаете количество километров пробега?

Станислав Грошов: Город развивает эту программу всеми возможными способами, не только за счет поддержки компаний, но и за счет популяризации этой услуги среди жителей. Идет реклама со стороны правительства Москвы в метро, на улицах, в других местах именно за счет средств самого правительства, и мы также участвуем деньгами в популяризации этой услуги.

Сергей Медведев: Это можно сравнить с прокатными велосипедами. Это частные компании, или они на городском балансе?

Станислав Грошов: Это частные компании, равно как и все каршеринговые.

Сергей Медведев: А нигде в мире нет такого, что это городские автомобили?

Для нас основным конкурентом является не такси и не общественный транспорт, а личные автомобили

Станислав Грошов: Иногда правительство города самостоятельно запускает каршеринговый сервис. Такая практика больше свойственна США и некоторым городам Европы. Но, как правило, это частные компании. В Европе каршерингом в основном занимаются автопроизводители.

Сергей Медведев: То есть для них насыщение города автомобилями определенной марки - это способ продвижения своих автомобилей, ездящая реклама?

Станислав Грошов: Производители больше используют это как маркетинговый ход, показывают, какая линейка автомобилей присутствует, устраивают так называемый народный тест-драйв. При этом они решают проблемы города с загруженностью автодорог, потому что в среднем один автомобиль каршеринга заменяет в разные дни от 7 до 12 личных автомобилей, на одном автомобиле каршеринга производится примерно 7-12 поездок в день различными пользователями.

Сергей Медведев: То есть это те люди, которые могли бы взять свои машины, но оставили их дома, рассчитывая, что поедут на каршеринге.

Станислав Грошов: Представьте себе: две с половиной тысячи - если говорить в среднем, то это 10 поездок в день, и выезжает на 25 тысяч автомобилей меньше. Цифры еще не очень велики, но это уже первый шаг к тому, чтобы хотя бы частично разгрузить город от автомобилей.

Сергей Медведев: Каков дневной график? Это маятниковое движение, то есть больше берут машины с утра по спальным районам и едут в центр, а вечером возвращаются из центра в спальные районы?

Станислав Грошов: Все верно. Но в течение дня так же активно используют для передвижения город внутри: в центр или на окраины. Как правило, это маятниковое движение.

Сергей Медведев: Если кончается бензин, человек заезжает на заправку, заправляется, а потом получает деньги?

В среднем один автомобиль каршеринга заменяет в разные дни от 7 до 12 личных автомобилей

Станислав Грошов: В каждой машине есть топливная карта, которая активируется по звонку клиента. Она может использоваться на различных заправках, на ней написано название компаний, где ее можно использовать. Пользователю дается пин-код, он предоставляет топливную карту, вводит пин-код и, не тратя деньги, заправляет автомобиль. За все это мы платим самостоятельно, а пользователь не платит ни копейки.

Сергей Медведев: Он открывает машину при помощи смартфона, соединение идет по блютусу?

Станислав Грошов: Да, но также можно открыть, позвонив на горячую линию и попросив открыть автомобиль - они могут открыть дистанционно. А дальше происходит связь с автомобилем непосредственно в интернете.

Сергей Медведев: Я думаю о том, насколько вообще меняется в этом смысле городская жизнь. Ведь люди не только совместно пользуются автомобилями, есть различные форматы: например, люди могут отдать лишнюю электроэнергию обратно в сети. То есть это образ жизни, получается такой коммунизм?

Станислав Грошов: Пока нельзя сказать, что коммунизм, потому что не частное лицо делится своим автомобилем с другим частным лицом, а все-таки компания продает услугу. В принципе, такой вид каршеринга также существует, он постепенно развивается в различных городах Европы, активно развивается в Австралии и США.

Сергей Медведев: То есть свою простаивающую машину предоставляют в общественное пользование.

Посчитайте, сколько времени вы передвигаетесь на автомобиле, а все остальное время он простаивает и ест ваши деньги

Станислав Грошов: При этом они зарабатывают: отдают свое транспортное средство, которое им не нужно в течение рабочей недели, но понадобится кому-либо другому.

Сергей Медведев: Здесь абсолютно новые форматы 2.0. Я думаю, это часто используется в спорте: у людей есть дорогое оборудование, например, горные лыжи у меня используются одну неделю в году, и ничего не случится, если кто-то еще на несколько недель возьмет их покататься.

Станислав Грошов: Так же и с автомобилем. Многие думают, что автомобиль нужен, так как им будут пользоваться постоянно. Но просто посчитайте, сколько времени вы действительно передвигаетесь на этом транспортном средстве, а все остальное время он простаивает и ест ваши деньги.

Сергей Медведев: Появляются совершенно новые городские форматы совместного использования, когда человек из владельца всего и вся превращается в пользователя услуг, в покупателя услуг, а иногда даже и в провайдера услуг. Это новое мироощущение человека.

Станислав Грошов: Причем все-таки косвенно он так же является и владельцем, но в его пользовании уже не один автомобиль, а как минимум полторы тысячи й в абсолютно разных точках города.

Человек из владельца всего и вся превращается в пользователя услуг, в покупателя услуг, а иногда даже и в провайдера услуг

Сергей Медведев: Ты становишься совладельцем сети. В принципе, это общественная собственность, в данном случае - клубная, но это как бы шаг к общественной собственности. Наверное, прав был товарищ Маркс, 150-летие «Капитала» которого мы отмечаем в эти дни. Так неожиданно через различные новые капиталистические форматы обретают бессмертие коммунистические идеи.