Путин: Грозный - не сыноубийца! Эфир в 21:05.

Владимир Путин давно интересуется российской историей, много читает и нередко высказывается по ее спорным, узловым точкам. Поэтому 14 июля 2017 года Путина не застал врасплох вопрос рабочего Лебединского горно-обогатительного комбината И. Лапченко, который неожиданно для многих озаботился спасением отечественной истории от некоторых «заинтересованных людей», которые «коверкают нашу историю, оказывают огромное давление». Рабочий поинтересовался: «Будет ли государство до конца бороться за эту историю?»

Владимир Путин подробно ответил на исторический вопрос: «Что касается различных извращений нашей истории… Вы знаете, это было почти всегда, на протяжении всей нашей истории. Почему? Потому что, как Александр III когда‑то сказал, нашей огромности боятся все. И ... этот способ борьбы с Россией, он всегда использовался.

Возьмите известную легенду о том, что Ivan the Terrible – Иван Грозный – убил своего сына. Это еще неизвестно, убивал он своего сына или нет. Многие исследователи считают, что никого он не убивал вообще, а придумал это все папский нунций, который приехал к нему на переговоры и пытался Русь православную превратить в Русь католическую.

И когда Иван Васильевич ему отказал и послал его по известному адресу, возникли всякие легенды и прочее и прочее. Из него сделали Ивана Грозного, такого супержестокого человека".

Какая история нужна российской власти? - обсуждаю историки Никита Петров, Никита Соколов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.