Алексей Навальный провёл дебаты с Игорем Стрелковым

Оппозиционный политик Алексей Навальный и участник войны на востоке Украины Игорь Стрелков провели публичные дебаты. Дискуссия транслировалась на YouTube-канале "Навальный LIVE" и канале сторонников Стрелкова "РойТВ", а также агентством Reuters и телеканалом "Дождь". Модератором дискуссии выступает журналист Михаил Зыгарь.

Перед дебатами оба участника обозначили основные темы дискуссии. Навальный спросит Стрелкова о его отношении к президенту России Владимиру Путину и гибели малазийского "Боинга" в небе над Донбассом, в которой обвиняют пророссийских сепаратистов. Стрелков же заявил о намерении доказать, что Навальный — не патриот. Он планирует раскритиковать методы Навального по борьбе с коррупцией. Он также задаст оппозиционеру вопрос о судьбе аннексированного Крыма и Донбасса в случае победы Навального на выборах президента России.

Во время первого раунда дебатов Стрелков заявил, что с 1991 года он никогда не поддерживал российскую власть, а в 2014 году поверил, что Путин проводит "революцию сверху". Планы Навального по борьбе с коррупцией Стрелков назвал "косметическими изменениями". В ответ Навальный заявил, что не собирается устанавливать в России монархию, а займётся созданием честных и независимых судов. Он также выступил за диверсификацию экономики, "чтобы больше зарабатывать".

Участники дебатов поспорили об экономике и перестройке олигархической системы. Навальный заявил, что "система заработает, было бы желание", а в России достаточно людей, чтобы занять ключевые посты в госкорпорациях.

Стрелкову задали вопрос о том, на чьи деньги финансировались действия сепаратистов в Донбассе. Он ответил, что оружие взял в аннексированном Крыму. На остальные вопросы он отвечать отказался, сославшись на "офицерскую честь".

Во втором раунде дебатов, посвящённом отношениям с Западом, Стрелков заявил, что другим странам всегда была невыгодна сильная Россия. Путина и олигархов бывший лидер сепаратистов назвал ставленниками Запада. По его мнению, западные страны рассматривают Россию как "сырьевую трубу". Навальный ответил, что все страны конкурируют друг с другом. Оппозиционер назвал врагами России не Запад, а чиновников и правительство в Кремле и поддержал введение санкций против окружения президента Путина. По его словам, необходимо сфокусироваться на решении внутренних проблем.

Третий раунд дебатов посвящён принадлежности аннексированного Крыма и конфликта в Донбассе. По словам Навального, война на востоке Украины уничтожает экономику России. Он выступил за прекращение войны и мирное урегулирование конфликта. Стрелкову задали вопрос о том, кто сбил рейс МН17 в небе над Донбассом. Бывший лидер самопровозглашённой ДНР заявил, что сепаратисты самолёт не сбивали. Он также отметил, что не следит за международным расследованием трагедии. Ведущий Михаил Зыгарь спросил о том, почему сначала в соцсетях появилось сообщение о сбитом самолете, а потом его стерли. Стрелков отверг причастность к публикациям в соцсетях.

В ответ на предложение Навального передать границу Донбасса под контроль киевским властям, Стрелков заявил, что этот план приведёт к ещё большему количеству беженцев, а война, по его мнению, неизбежна.

Говоря об убийстве оппозиционера Бориса Немцова, Навальный призвал следствие проверить причастность к преступлению главы Чечни Рамзана Кадырова.