В Польше проходят протесты против закона о реформе судбной системы

В городах Польши проходят акции протеста против принятого в четверг в парламенте закона о реформе судебной системы. Речь идёт прежде всего о сокращении срока полномочий нынешних судей Верховного суда и передаче контроля над их назначением в руки политиков.

У президентского дворца в Варшаве тысячи людей призвали главу Польши Анджея Дуду воспользоваться правом вето и "остановить процесс разрушения демократии в стране". Ранее в Сейме депутаты от оппозиции назвали принятый голосами правящей партии "Право и справедливость" закон "чёрной страницей в истории Польши" и заявили о намерении призвать нынешние власти к ответственности за происходящее.

"Мы выступаем с законопроектом об изменениях в уголовном кодексе так, чтобы те, кто сегодня проголосует за лишение польских судов независимости, заплатили за это", — заявил лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына.

Между тем министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро уверен в том, что реформа необходима. "Это во времена "Гражданской платформы" у нас дейстовало телефонное право, а мы хотим, чтобы судьи были незвисимыми", заявил он.

Обеспокоенность ситуацией выскала польский омбудсмен Адам Боднар,а также Европейская комиссия. В Варшаве в ответ заявили, что "не видят необходимости объясняться по этому поводу с Брюсселем".

О серьезности политического противопостояния в стране может свидетельствовать и то, что вечером с телевизионным обращением к согражданам обратилась премьер-министр Беата Шидло, которая говорила о неизбежности реформ, без которых, по её мнению, невозможно дальнейшее развитие государства.