Журнал Time поместил Владимира Путина на обложку нового номера

Новый выпуск журнала Time выйдет с портретом президента России на обложке. Лицо владимира Путина угадывается в схематичном коллаже из серых иконок учетных записей.

Заглавная статья номера — "Секретный план, призванный сорвать заговор Путина по выборам". В ней утверждается, что экс-президенту США Бараку Обаме было известно о возможной кибератаке на американскую избирательную систему. Журнал поступит в продажу 31 июля.

По данным издания, власти США заранее готовились к хакерским атакам. В случае инцидента, утверждает журнал Time, на избирательные участки планировалось направить военных по запросу федеральных агентств, Пентагона или президента.

Россию неоднократно обвиняли в причастности ко взлому избирательной системы в ряде штатов во время выборов американского президента в ноябре прошлого года. В Кремле эти обвинения отвергают.

Портрет Владимира Путина появлялся на обложке Time восемь раз. В 2007 году редакция журнала выбрала российского лидера "Человеком года".