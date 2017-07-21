В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали

В Испании эксгумировали останки художника Сальвадора Дали в связи с иском об установлении отцовства. В суд обратилась 61-летняя Пилар Абель Мартинес из Жироны, которая утверждает, что она - внебрачная дочь Дали.

В ночь на пятницу судмедэксперты вскрыли гроб и взяли биологический материал, который теперь будет направлен в лабораторию в Мадриде. Исследование может занять несколько недель, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Пилар Абель Мартинесс 2007 года пытается установить то, что она — биологическая дочь художника. По её словам, освоем происхождении она узнала от матери, которая была домработницей в доме Дали. Тайну ее рождения мать якобы раскрыла лишь незадолго до смерти.

Сальвадор Дали считается одним из самых известных представителей сюрреализма. Он прославился также эксцентрическими выходками. Дали умер в 1989 году, был забальзамирован и похоронен в своем родном городе Фигерасе в Каталонии. В фонде Дали, который управляет его музеем, сомневаются в правдивости слов Пилар Абель Мартинес. В случае, если экспертиза подтвердит родственную связь женщины и художника, она сможет носить фамилию Дали, а также получить права на его работы.​



