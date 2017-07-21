Госдума приняла законопроекты о запрете анонимности в интернете

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов.

Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона). Документ также прописывает возможность ограничить доступ к мессенджеру на основании решения уполномоченного органа власти или суда. Порядок блокировки совместно с участниками рынка должно будет в дальнейшем разработать правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN. Если эти сервисы откажутся прекратить доступ к запрещенной в России информации, их самих ждет блокировка. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года. Кроме того, законопроект упраздняет реестр блогеров, который действует в России с 2014 года.

Теперь документы должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом.



23 июля в Москве пройдет марш "За свободный интернет", участники которого потребуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге.