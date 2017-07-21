США запретят своим гражданам поездки в Северную Корею

Власти США со следующей недели запретят американским туристам посещать Северную Корею. Об этом сообщает телеканал "Би-Би-Си" со ссылкой на туристические агентства. В среднем КНДР за год посещают чуть более тысячи туристов из США.

Одно из агентств, сообщивших о готовящемся запрете на поездки, — Young Pionner. Его услугами воспользовался американский студент Отто Уормбир, умерший после тюремного заключения в КНДР.

Уормбир был приговорён к 15 годам лагерей за то, что украл пропагандистский плакат в Пхеньяне. Больше года о нем ничего не было известно. Затем власти КНДР передали студента в США, где у него обнаружили гибель клеток мозга. Через неделю он умер.

Родители Уормбира считают, что его пытали. Президент США Дональд Трамп обвинил в смерти студента власти КНДР. В Пхеньяне причастность к его гибели отрицают и заявляют, что обращались с заключённым "в соответствии с международными нормами".