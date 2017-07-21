Пётр Порошенко и Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве

Президент Украины Пётр Порошенко и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве.
Перед зданием администрации президента Украины прошла официальная церемония встречи. После переговоров политики сделают заявления для прессы по их итогам.
Главы двух стран обсудят развитие политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что на переговорах также затронут урегулирование конфликта в Донбассе.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.