Пётр Порошенко и Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве

Президент Украины Пётр Порошенко и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве.

Перед зданием администрации президента Украины прошла официальная церемония встречи. После переговоров политики сделают заявления для прессы по их итогам.

Главы двух стран обсудят развитие политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что на переговорах также затронут урегулирование конфликта в Донбассе.