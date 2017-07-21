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Пётр Порошенко и Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве

Пётр Порошенко и Александр Лукашенко

Президент Украины Пётр Порошенко и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Киеве.

Перед зданием администрации президента Украины прошла официальная церемония встречи. После переговоров политики сделают заявления для прессы по их итогам.

Главы двух стран обсудят развитие политического, экономического и гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что на переговорах также затронут урегулирование конфликта в Донбассе.

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