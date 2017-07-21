Лукашенко: граница Украины и Белоруссии не станет "границей войны"

Граница между Украиной и Белоруссией не станет "границей войны". Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с украинским лидером Петром Порошенко.

Лукашенко назвал Белоруссию, а также Россию и Украину ядром цивилизации Восточной Европы. Он призвал Киев, Минск и Москву к сотрудничеству и взаимопомощи. В частности, Лукашенко предложил Украине организовать совместные гуманитарные конвои для жителей подконтрольных сепаратистам районов Донбасса.

Порошенко назвал прошедшие переговоры "плодотворными и доверительными". Он отметил, что достигнутые на прошлых переговорах договоренности соблюдаются. Порошенко предложил Белоруссии покупать у Украины электроэнергию.

Визит Лукашенко в Киев прошел на фоне подготовки к совместным белорусско-российским военным учениям "Запад-2017", запланированным на 14–20 сентября. Учения вызвали беспокойство в руководстве Украины, а также странах Евросоюза и НАТО.