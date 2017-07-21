Бывшему главе Службе безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину в очередной раз отказали в помиловании. Об этом агентству РИА "Новости" сообщили в Комиссии по вопросам помилования Оренбургской области.

Пичугин уже подавал прошение о помиловании, но получил отказ. Повторное ходатайство он подал в мае. По словам адвоката Пичугина, это было сделано для того, чтобы "дать российским властям возможность исполнить два решения Европейского суда по правам человека, который признал судебные решения в отношении Пичугина несправедливыми". Поддержать прошение о помиловании также призывал глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Пичугин с 2007 года отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" Оренбургской области по обвинению в организации нескольких убийств. Бывший сотрудник ЮКОСа неоднократно заявлял о своей невиновности, а также о том, что следствие пыталось склонить его к ложным показаниям против руководства нефтяной компании.

В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить Пичугину почти 8 тысяч евро морального ущерба и 7,5 тысяч евро за материальные издержки. Пичугин жаловался на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения во время расследования. Международный центр "Мемориал" признал Пичугина политическим заключенным.

