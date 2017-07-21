Во время беспорядков в Старом городе Иерусалима погиб палестинец

В Иерусалиме во время массовых беспорядков погиб 17-летний палестинец, еще десятки человек пострадали. Причиной столкновений стали новые меры безопасности в Старом городе, введенные властями Израиля.

У входа в одну из главных религиозных святынь Иерусалима – Храмовую гору – на прошлой неделе установили металлодетекторы. Мусульмане считают это попыткой Израиля взять под контроль палестинскую часть Старого города Иерусалима. Около 800 мусульман собрались на пятничную молитву на подступах к мечетям Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они отказались проходить проверку металлоискателями. Протесты переросли в столкновения с полицией.

Израильские власти установили металлодетекторы после вооруженного нападения нескольких арабов на полицейских в Старом городе Иерусалима на прошлой неделе. Это стало причиной столкновений палестинцев с полицией. Из-за этого власти Израиля запретили проход на пятничную молитву мужчинам-мусульманам старше 50 лет. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил установку металлодетекторов и призвал вмешаться в ситуацию руководство Соединенных Штатов.

