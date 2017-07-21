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Экономическая среда

Валюты “плодов земли”

Отток капиталов из развивающихся стран уже не так угрожает их валютам, как четыре года назад

Несколько лет назад решение Федеральной резервной системы США, как считалось, "обвалило" валюты многих развивающихся стран более чем на треть. Теперь оно давно уже выполняется, а вскоре к нему присоединится и Европейский центральный банк. Повышение обоими центробанками ключевых процентных ставок преобразит кредитные рынки западных стран и стимулирует рост их экономик, отмечает международный эксперт, однако на валюты стран развивающихся это окажет куда меньшее влияние, чем иные факторы.

Четыре года назад, во второй половине 2013-го, валюты большинства крупных развивающихся стран мира в считанные месяцы “обвалились” по отношению к американскому доллару на 25-35%… Этот обвал начался после того, как Федеральная резервная система (ФРС), Центральный банк Соединенных Штатов, объявила лишь о планах приступить вскоре к постепенному сворачиванию программы “количественного смягчения” (масштабного финансового стимулирования американской экономики), начатой на пике финансового кризиса 2008 года. То есть фактически - о планах вернуться к повышению процентных ставок и общему ужесточению денежной политики. Рост ставок в США делает американские активы более привлекательными, и потому начавшийся отток капиталов международных инвесторов из развивающихся стран обвалил их валюты. С тех пор процентные ставки в США несколько раз повышались, и их повышение продолжится.

Рецепт экономического развития не в том, чтобы энергоносители были дорогими, а деньги - дешевыми. Очень важно, чтобы энергоносители были дешевыми, а деньги - достаточно дорогими!

Более того, к сворачиванию своей программы “количественного смягчения” уже вскоре может приступить и Европейский центральный банк (ЕЦБ). На очередном своем заседании, 20 июля, банк вновь воздержался от обсуждения каких-либо сроков начала ужесточения денежной политики, однако на финансовых рынках исходят из того, что в любом случае – это вопрос ближайших месяцев.

Но при всем этом перетоки капиталов с рынков развивающихся стран (если судить по движениям обменных курсов их валют) оказываются теперь куда более умеренными, чем в 2013 году. Как это объяснить? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор экономики Михаил Бернштам:

- Научные исследования и опыт показывают, что денежная политика западных стран не имеет большого значения для направления потоков капиталов в развивающихся странах. Имеют значение два фактора - перспективы экономического роста в них и цены на природные ресурсы. Если экономический рост в перспективе - высокий, значит и прибыльность вложений в эту страну высокая, и туда идет капитал. Если ожидания перспективы экономического роста плохие, то, соответственно, идет отток капитала. Но самый главный фактор все-таки - цены на природные ресурсы и то, что производят развивающиеся страны. А, за исключением Китая, речь идет или о полезных ископаемых, или о сельскохозяйственных товарах – то есть о том, что называют “плодами земли” или “продуктами земли”.

Вспомнил, как мы с вами говорили недавно об известном индексе 19-ти основных сырьевых товаров (от пшеницы, хлопка и какао до нефти, газа и алюминия), которые торгуются сегодня на товарных биржах, как о важном индикаторе. Кстати, в структуре этого индекса удельный вес сельскохозяйственных товаров и продуктов составляет 41%, энергоносителей - 39%, еще 13% приходится на цветные металлы и 7% - на металлы драгоценные…

- Дело в том, что этот индекс очень точно коррелируется с потоками капиталов! Кстати, в октябре 2016 года вышло фундаментальное исследование ФРС США на эту тему - прошло 10 месяцев, и мы видим, что прогнозы авторов оказались совершенно правильными. Так вот, в 2011 году этот индекс достиг пика. Если взять за 100 его уровень 2005-го года, то в 2011-ом он превысил 200, то есть удвоился. После чего начал немного снижаться и где-то к началу 2014 года оказался на уровне 180. Но дальше - он просто обвалился, упав до 85 пунктов к январю 2016 года. То есть всего за два года он упал на 55%! И в это же самое время обменные курсы валют развивающихся стран подешевели примерно на треть - произошел колоссальный отток капитала из них. Более того, сам нетто-приток оказался отрицательным, то есть из развивающихся стран стало уходить капиталов больше, чем приходить. Понятно: основные товары их экспорта резко подешевели, вот инвесторы и побежали…

Однако с тех пор индекс подрос…

- С начала 2016 года индекс несколько вырос, потом вновь немного снизился в 2017 году, и сейчас он - примерно на уровне 106-107. Это достаточно высоко по отношению минимуму начала 2016 года, то есть положение – вполне благополучное. И в такой ситуации что бы ни делали ЕЦБ или ФРС, это не будет значительно отражаться ни на обменных курсах валют развивающихся стран, ни на потоках капитала в них. Главным остается то, как на мировом рынке, в силу спроса и предложения, будут котироваться сельскохозяйственные товары и природные ресурсы!.. Более того, если повышение процентных ставок в западных странах приведет к расширению кредитования и поможет экономическому росту в них, значит вырастет и мировой спрос на продукты экспорта стран развивающихся. А за этим последует и больший приток капитала. То есть в целом этим странам не стоит беспокоиться в связи с ужесточением денежной политики в США и в еврозоне.

Так что деньги-то есть, просто находятся они не там, где могли бы работать на экономику! И поэтому не стоит беспокоиться, что кредит будет дорожать в результате повышения процентных ставок, главное - само кредитование будет расширяться.

Уже вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США курс доллара к евро достиг 13-летнего максимума - во многом, как считалось тогда, на ожиданиях скорых преобразований в американской экономике. Теперь же, как предполагают некоторые аналитики, эти ожидания рынков несколько “сдулись”, по крайней мере – на краткосрочную перспективу. На этом фоне и курс доллара к евро вновь снизился – до уровней января 2015 года. Но и ФРС США продолжит ужесточение финансовой политики, и ЕЦБ в ближайшем будущем присоединится к ней в повышении ставок. По вашим представлениям, этот фактор, сам по себе, какое будет оказывать влияние на курс доллар/евро?

- Долгосрочный обменный курс в общем-то диктуется паритетом покупательной способности, а не денежной политикой - она влияет только на номинальные процентные ставки. Главное же здесь - это соотношение объемов экспорта и импорта, а также спрос на финансовые активы тех или иных стран. По примерным расчетам, которые делаются центральными банками, в начале 2017 года евро (по паритету покупательной способности) был недооценен примерно на 20%. Теперь он слегка вырос и недооценен на 15%. Доллар же укреплялся в 2016 году, но никакого отношения к президентству г-на Трампа это не имело. В 2017 году, наоборот, евро несколько укрепился, а доллар ослабел.

И это отражает текущие торговый и платежный балансы страны?..

- Посмотрим на реальную ситуацию. В 2016 году американский экспорт составил 2,2 трлн долларов, а импорт - 2,7 трлн. То есть торговый дефицит - примерно 0,5 трлн долларов. Теперь, по прогнозам, дефицит вырастет до 550 млрд долларов. Значит, доллару суждено слабеть. Что бы ни делали, синхронно или несинхронно, центральные банки, сами потоки товаров и спрос на финансовые активы определят некоторое ослабление доллара и, наоборот, некоторое укрепление евро...

За исключением Китая, речь идет или о полезных ископаемых, или о сельскохозяйственных товарах – то есть о том, что называют “плодами земли” или “продуктами земли”.

Банк международных расчетов (BIS), который часто называют “Центральным банком центробанков”, в недавнем очередном своем годовом обзоре отмечал (среди главных рисков для мировой экономики) и риск приостановки роста экономик из-за слабого внутреннего спроса, который очень медленно восстанавливается после финансового кризиса. То есть на фоне сохраняющейся общей неопределенности население предпочитает больше сберегать, чем тратить, да и бизнес не спешит с новыми инвестиционными планами. Но повышение процентных ставок и в США, и в еврозоне, по идее, может лишь усугубить проблему слабого внутреннего спроса – ведь деньги станут дороже…

- Банк международных расчетов предупреждает о возможном кризисе не из-за повышения процентных ставок, а в силу того, что они слишком низкие. Из-за таких ставок очень сильно выросли и кредиты развивающимся странам, и накопленные ими долги. Так, банк предупреждает, что сейчас общий накопленный в мире долг, по отношению к мировому ВВП, оказывается выше, чем в предкризисном 2007 году. То есть ситуация очень опасная, но именно из-за низких процентных ставок. И поэтому их повышение приведет к оздоровлению экономического развития в долгосрочной перспективе. Ненормально низкие процентные ставки препятствуют развитию кредитования. До тех пор, пока банки могут безопасно зарабатывать на своих резервах в центральных банках больше, чем они получают на рынке, они, естественно, и не будут стремиться кредитовать экономику.

И в это же самое время обменные курсы валют развивающихся стран подешевели примерно на треть - произошел колоссальный отток капитала из них. Более того, сам нетто-приток оказался отрицательным...

Поясним, что речь идет о тех свободных средствах, которые банки хранят на своих счетах в центральном банке, то есть оказываются в итоге на его балансе…

- После глобального финансового кризиса балансы и ФРС, и ЕЦБ очень резко выросли. И в значительной степени они состоят теперь из необязательных резервов банковской системы. В Европе банки держат на балансе ЕЦБ около 2 трлн евро, и эти деньги не используются для нормального банковского кредитования - ни международного, ни внутреннего. В ФРС США примерно 2,5 трлн долларов, принадлежащих банкам, лежат в общем-то без дела. Да еще ФРС платит по ним относительно высокий процент! Если же эти 2,5 трлн долларов постепенно, чтобы не вызвать инфляцию, “вернутся” в экономику, это приведет к экономическому росту, что, в свою очередь, положительно отразится и на экономиках развивающихся странах. Так что деньги-то есть, просто находятся они не там, где могли бы работать на экономику! И поэтому не стоит беспокоиться, что кредит будет дорожать в результате повышения процентных ставок, главное - кредитование будет расширяться.

Что бы ни делали центральные банки, сами потоки товаров и спрос на финансовые активы определят некоторое ослабление доллара и, наоборот, некоторое укрепление евро...

Весьма вероятно, что мировая экономика вступила в относительно длительный период низких цен на энергоносители, хотя пока это и не очень-то отразилось на темпах ее роста. Но какое влияние этот фактор будет оказывать на фоне повышения процентных ставок в США и Европе? Условно говоря, так ли велик прок экономике от дешевого бензина, если сами деньги в ней дорожают?..

- Здесь надо смотреть не на номинальные, а на реальные процентные ставки. Если инфляция - около 2%, а номинальные процентные ставки вдвое ниже или вообще на нуле (как на межбанковском рынке в Европе), то это значит, что реальные процентные ставки – отрицательные! То есть кредиты исключительно выгодны, но их попросту не хватает, так как банки предпочитают держать свободные средства на счетах в центральных банках, не “вливая” их в экономику. Это - ненормальная ситуация. Рецепт экономического развития не в том, чтобы энергоносители были дорогими, а деньги - дешевыми. Очень важно, чтобы энергоносители были дешевыми, а деньги - достаточно дорогими! Чтобы они не создавали финансовых кризисов, не создавали “пузырей” на финансовом рынке, чтобы на нем было выгодно как одалживать, так и занимать, чтобы было нормальное кредитование... Поэтому повышение процентных ставок и необходимо, и давно назрело, - отмечает Михаил Бернштам…

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