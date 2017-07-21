Валюты “плодов земли”

Несколько лет назад решение Федеральной резервной системы США, как считалось, "обвалило" валюты многих развивающихся стран более чем на треть. Теперь оно давно уже выполняется, а вскоре к нему присоединится и Европейский центральный банк. Повышение обоими центробанками ключевых процентных ставок преобразит кредитные рынки западных стран и стимулирует рост их экономик, отмечает международный эксперт, однако на валюты стран развивающихся это окажет куда меньшее влияние, чем иные факторы.

Четыре года назад, во второй половине 2013-го, валюты большинства крупных развивающихся стран мира в считанные месяцы “обвалились” по отношению к американскому доллару на 25-35%… Этот обвал начался после того, как Федеральная резервная система (ФРС), Центральный банк Соединенных Штатов, объявила лишь о планах приступить вскоре к постепенному сворачиванию программы “количественного смягчения” (масштабного финансового стимулирования американской экономики), начатой на пике финансового кризиса 2008 года. То есть фактически - о планах вернуться к повышению процентных ставок и общему ужесточению денежной политики. Рост ставок в США делает американские активы более привлекательными, и потому начавшийся отток капиталов международных инвесторов из развивающихся стран обвалил их валюты. С тех пор процентные ставки в США несколько раз повышались, и их повышение продолжится.

Рецепт экономического развития не в том, чтобы энергоносители были дорогими, а деньги - дешевыми. Очень важно, чтобы энергоносители были дешевыми, а деньги - достаточно дорогими!

Более того, к сворачиванию своей программы “количественного смягчения” уже вскоре может приступить и Европейский центральный банк (ЕЦБ). На очередном своем заседании, 20 июля, банк вновь воздержался от обсуждения каких-либо сроков начала ужесточения денежной политики, однако на финансовых рынках исходят из того, что в любом случае – это вопрос ближайших месяцев.

Но при всем этом перетоки капиталов с рынков развивающихся стран (если судить по движениям обменных курсов их валют) оказываются теперь куда более умеренными, чем в 2013 году. Как это объяснить? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор экономики Михаил Бернштам:

- Научные исследования и опыт показывают, что денежная политика западных стран не имеет большого значения для направления потоков капиталов в развивающихся странах. Имеют значение два фактора - перспективы экономического роста в них и цены на природные ресурсы. Если экономический рост в перспективе - высокий, значит и прибыльность вложений в эту страну высокая, и туда идет капитал. Если ожидания перспективы экономического роста плохие, то, соответственно, идет отток капитала. Но самый главный фактор все-таки - цены на природные ресурсы и то, что производят развивающиеся страны. А, за исключением Китая, речь идет или о полезных ископаемых, или о сельскохозяйственных товарах – то есть о том, что называют “плодами земли” или “продуктами земли”.

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​Вспомнил, как мы с вами говорили недавно об известном индексе 19-ти основных сырьевых товаров (от пшеницы, хлопка и какао до нефти, газа и алюминия), которые торгуются сегодня на товарных биржах, как о важном индикаторе. Кстати, в структуре этого индекса удельный вес сельскохозяйственных товаров и продуктов составляет 41%, энергоносителей - 39%, еще 13% приходится на цветные металлы и 7% - на металлы драгоценные…

- Дело в том, что этот индекс очень точно коррелируется с потоками капиталов! Кстати, в октябре 2016 года вышло фундаментальное исследование ФРС США на эту тему - прошло 10 месяцев, и мы видим, что прогнозы авторов оказались совершенно правильными. Так вот, в 2011 году этот индекс достиг пика. Если взять за 100 его уровень 2005-го года, то в 2011-ом он превысил 200, то есть удвоился. После чего начал немного снижаться и где-то к началу 2014 года оказался на уровне 180. Но дальше - он просто обвалился, упав до 85 пунктов к январю 2016 года. То есть всего за два года он упал на 55%! И в это же самое время обменные курсы валют развивающихся стран подешевели примерно на треть - произошел колоссальный отток капитала из них. Более того, сам нетто-приток оказался отрицательным, то есть из развивающихся стран стало уходить капиталов больше, чем приходить. Понятно: основные товары их экспорта резко подешевели, вот инвесторы и побежали…

Однако с тех пор индекс подрос…

- С начала 2016 года индекс несколько вырос, потом вновь немного снизился в 2017 году, и сейчас он - примерно на уровне 106-107. Это достаточно высоко по отношению минимуму начала 2016 года, то есть положение – вполне благополучное. И в такой ситуации что бы ни делали ЕЦБ или ФРС, это не будет значительно отражаться ни на обменных курсах валют развивающихся стран, ни на потоках капитала в них. Главным остается то, как на мировом рынке, в силу спроса и предложения, будут котироваться сельскохозяйственные товары и природные ресурсы!.. Более того, если повышение процентных ставок в западных странах приведет к расширению кредитования и поможет экономическому росту в них, значит вырастет и мировой спрос на продукты экспорта стран развивающихся. А за этим последует и больший приток капитала. То есть в целом этим странам не стоит беспокоиться в связи с ужесточением денежной политики в США и в еврозоне.

Так что деньги-то есть, просто находятся они не там, где могли бы работать на экономику! И поэтому не стоит беспокоиться, что кредит будет дорожать в результате повышения процентных ставок, главное - само кредитование будет расширяться.

​Уже вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США курс доллара к евро достиг 13-летнего максимума - во многом, как считалось тогда, на ожиданиях скорых преобразований в американской экономике. Теперь же, как предполагают некоторые аналитики, эти ожидания рынков несколько “сдулись”, по крайней мере – на краткосрочную перспективу. На этом фоне и курс доллара к евро вновь снизился – до уровней января 2015 года. Но и ФРС США продолжит ужесточение финансовой политики, и ЕЦБ в ближайшем будущем присоединится к ней в повышении ставок. По вашим представлениям, этот фактор, сам по себе, какое будет оказывать влияние на курс доллар/евро?

- Долгосрочный обменный курс в общем-то диктуется паритетом покупательной способности, а не денежной политикой - она влияет только на номинальные процентные ставки. Главное же здесь - это соотношение объемов экспорта и импорта, а также спрос на финансовые активы тех или иных стран. По примерным расчетам, которые делаются центральными банками, в начале 2017 года евро (по паритету покупательной способности) был недооценен примерно на 20%. Теперь он слегка вырос и недооценен на 15%. Доллар же укреплялся в 2016 году, но никакого отношения к президентству г-на Трампа это не имело. В 2017 году, наоборот, евро несколько укрепился, а доллар ослабел.

И это отражает текущие торговый и платежный балансы страны?..

- Посмотрим на реальную ситуацию. В 2016 году американский экспорт составил 2,2 трлн долларов, а импорт - 2,7 трлн. То есть торговый дефицит - примерно 0,5 трлн долларов. Теперь, по прогнозам, дефицит вырастет до 550 млрд долларов. Значит, доллару суждено слабеть. Что бы ни делали, синхронно или несинхронно, центральные банки, сами потоки товаров и спрос на финансовые активы определят некоторое ослабление доллара и, наоборот, некоторое укрепление евро...

За исключением Китая, речь идет или о полезных ископаемых, или о сельскохозяйственных товарах – то есть о том, что называют “плодами земли” или “продуктами земли”.

​Банк международных расчетов (BIS), который часто называют “Центральным банком центробанков”, в недавнем очередном своем годовом обзоре отмечал (среди главных рисков для мировой экономики) и риск приостановки роста экономик из-за слабого внутреннего спроса, который очень медленно восстанавливается после финансового кризиса. То есть на фоне сохраняющейся общей неопределенности население предпочитает больше сберегать, чем тратить, да и бизнес не спешит с новыми инвестиционными планами. Но повышение процентных ставок и в США, и в еврозоне, по идее, может лишь усугубить проблему слабого внутреннего спроса – ведь деньги станут дороже…

- Банк международных расчетов предупреждает о возможном кризисе не из-за повышения процентных ставок, а в силу того, что они слишком низкие. Из-за таких ставок очень сильно выросли и кредиты развивающимся странам, и накопленные ими долги. Так, банк предупреждает, что сейчас общий накопленный в мире долг, по отношению к мировому ВВП, оказывается выше, чем в предкризисном 2007 году. То есть ситуация очень опасная, но именно из-за низких процентных ставок. И поэтому их повышение приведет к оздоровлению экономического развития в долгосрочной перспективе. Ненормально низкие процентные ставки препятствуют развитию кредитования. До тех пор, пока банки могут безопасно зарабатывать на своих резервах в центральных банках больше, чем они получают на рынке, они, естественно, и не будут стремиться кредитовать экономику.

И в это же самое время обменные курсы валют развивающихся стран подешевели примерно на треть - произошел колоссальный отток капитала из них. Более того, сам нетто-приток оказался отрицательным...

​Поясним, что речь идет о тех свободных средствах, которые банки хранят на своих счетах в центральном банке, то есть оказываются в итоге на его балансе…

- После глобального финансового кризиса балансы и ФРС, и ЕЦБ очень резко выросли. И в значительной степени они состоят теперь из необязательных резервов банковской системы. В Европе банки держат на балансе ЕЦБ около 2 трлн евро, и эти деньги не используются для нормального банковского кредитования - ни международного, ни внутреннего. В ФРС США примерно 2,5 трлн долларов, принадлежащих банкам, лежат в общем-то без дела. Да еще ФРС платит по ним относительно высокий процент! Если же эти 2,5 трлн долларов постепенно, чтобы не вызвать инфляцию, “вернутся” в экономику, это приведет к экономическому росту, что, в свою очередь, положительно отразится и на экономиках развивающихся странах. Так что деньги-то есть, просто находятся они не там, где могли бы работать на экономику! И поэтому не стоит беспокоиться, что кредит будет дорожать в результате повышения процентных ставок, главное - кредитование будет расширяться.

Что бы ни делали центральные банки, сами потоки товаров и спрос на финансовые активы определят некоторое ослабление доллара и, наоборот, некоторое укрепление евро...

​Весьма вероятно, что мировая экономика вступила в относительно длительный период низких цен на энергоносители, хотя пока это и не очень-то отразилось на темпах ее роста. Но какое влияние этот фактор будет оказывать на фоне повышения процентных ставок в США и Европе? Условно говоря, так ли велик прок экономике от дешевого бензина, если сами деньги в ней дорожают?..

- Здесь надо смотреть не на номинальные, а на реальные процентные ставки. Если инфляция - около 2%, а номинальные процентные ставки вдвое ниже или вообще на нуле (как на межбанковском рынке в Европе), то это значит, что реальные процентные ставки – отрицательные! То есть кредиты исключительно выгодны, но их попросту не хватает, так как банки предпочитают держать свободные средства на счетах в центральных банках, не “вливая” их в экономику. Это - ненормальная ситуация. Рецепт экономического развития не в том, чтобы энергоносители были дорогими, а деньги - дешевыми. Очень важно, чтобы энергоносители были дешевыми, а деньги - достаточно дорогими! Чтобы они не создавали финансовых кризисов, не создавали “пузырей” на финансовом рынке, чтобы на нем было выгодно как одалживать, так и занимать, чтобы было нормальное кредитование... Поэтому повышение процентных ставок и необходимо, и давно назрело, - отмечает Михаил Бернштам…