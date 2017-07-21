Медиаменеджера Демьяна Кудрявцева лишили гражданства России. Это подтвердил он сам в разговоре с Русской службой Би-Би-Си.

Ранее в пятницу агентство РБК сообщило, что такое решение приняло в феврале МВД на основании постановления Мосгорсуда, признавшего Кудрявцева виновным в указании заведомо ложных сведений при получении российского гражданства

Бизнесмен, имеющий гражданство Израиля, остаётся пока в России на основании действия режима безвизового въезда на 90 дней.

В 2015 году семья Демьяна Кудрявцева купила газеты "Ведомостей", The Moscow Times и еще нескольких изданий. Активы ей продали Sanoma, Dow Jones и Pearson из-за закона об ограничении 20-ю процентамии иностранного финансого участия в российских СМИ. Теперь на этом же основании самому Кудрявцеву придется сократить свою долю в “Ведомостях”.

Интерес миграционных служб к Кудрявцеву возник в конце апреля 2016 года - после того как "Ведомости" опубликовали два расследования о бизнес-интересах Александра Колокольцева, сына министра внутренних дел.