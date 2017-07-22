Кисляк — Москве: беседы с Сешнсом носили содержательный характер

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс исказил содержание разговора с российским послом Сергеем Кисляком, который имел место в апреле прошлого года, сообщает The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц.

На тот момент Сешнс был членом Сената и советником по внешней политике республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. Первоначально Сешнс умолчал о факте встречи с Кисляком, а, признав, что встреча имела место, настаивал, что тема их разговора не имела отношения к избирательной кампании и что он разговаривал с послом в качестве сенатора, а не доверенного лица претендента на Белый дом.

Однако, согласно информации, добытой The Washington Post, Сешнс и Кисляк вели предметную беседу, посвященную взглядам Трампа на весь блок российских вопросов, а также перспективам развития двусторонних отношений в случае победы Трампа на выборах. Об этом стало известно из перехватов американскими спецслужбами донесений из посольства России в США в Москву. При этом спецслужбы допускают, что Кисляк мог превратно истолковать содержание беседы с Сешнсом.

В свете этой истории Джефф Сешнс самоустранился от расследования "российского следа" в прошлогодней избирательной кампании, хотя оно непосредственно относится к его компетенции как Генерального прокурора США.