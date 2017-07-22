Сенат Польши утвердил план судебной реформы

Сенат Республики Польши утвердил предложенный правительством партии "Право и справедливость" план судебной реформы. Об этом сообщает в субботу агентство Рейтер. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент Анджей Дуда и он приобритет силу закона.

В четверг законопроект был одобрен большинством депутатов Сейма - нижней палаты парламента. По мнению представителей крупнейшей польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) и других оппозиционных сил с одобрением законопроекта и его подписанием главой государства независимость судебной системы Польши от политических властей будет уничтожена.

Голосование вызвало протесты собравшихся перед зданием Сената. Лидеры Евросоюза подвергили критике этот законопроект и назвали его угрозой верховенству закона. Председатель правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский утверждает, что в настоящее время судебная система по-прежнему функционирует так же, как и в коммунистическую эпоху, и с тех пор продолжают работать многие судьи. Качиньский утверждает, что система правосудия нуждается в «радикальных изменениях».

Законодательство предусматривает увольнение нынешних судей Верховного суда, за исключением утвержденных президентом, и дает полномочия президенту регулировать составы судов. Премьер-министр Беата Шидло отклонила критику ЕС, заявив, что законодательство является внутренним делом Польши, и правительство не будет склоняться перед любым иностранным давлением.