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Махмуд Аббас заявил о приостановке контактов с Израилем

Израиль. Палестинцы пытаются спастись от слезоточивого газ, который был выпущен израильскими силами безопасности после пятничной молитвы возле Старого города Иерусалима, 21 июля 2017 года

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас после совещания в пятницу вечером со своими советниками заявил о приостановке контактов на всех уровнях с Израилем. Уже несколько дней в Израиле и на территории Западного берега продолжаются столкновения арабов с полицией.

Одно из самых серьезных обострений ситуации в регионе связано с введением Израилем новых мер безопасности в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля решили установить металлодетекторы у ворот в Старый город, где на территории Храмовой горы расположены мусульманские святыни.

Вчера в столкновениях с полицейскими были убиты трое палестинцев. Спустя несколько часов 19-летний житель Западного берега напал с ножом на семью в еврейском поселении Неве-Цуф. Он проник в дом и убил троих человек. Тяжелые ранения получила пожилая женщина. Нападавшего обезвредил сосед - находившийся в увольнении израильский военнослужащий.

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