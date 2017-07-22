Махмуд Аббас заявил о приостановке контактов с Израилем

Глава палестинской администрации Махмуд Аббас после совещания в пятницу вечером со своими советниками заявил о приостановке контактов на всех уровнях с Израилем. Уже несколько дней в Израиле и на территории Западного берега продолжаются столкновения арабов с полицией.

Одно из самых серьезных обострений ситуации в регионе связано с введением Израилем новых мер безопасности в Восточном Иерусалиме. Власти Израиля решили установить металлодетекторы у ворот в Старый город, где на территории Храмовой горы расположены мусульманские святыни.

Вчера в столкновениях с полицейскими были убиты трое палестинцев. Спустя несколько часов 19-летний житель Западного берега напал с ножом на семью в еврейском поселении Неве-Цуф. Он проник в дом и убил троих человек. Тяжелые ранения получила пожилая женщина. Нападавшего обезвредил сосед - находившийся в увольнении израильский военнослужащий.