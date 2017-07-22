В Афганистане сын лидера талибов погиб как смертник при нападении

Сын лидера талибов муллы Хайбатуллы Ахундзада погиб 20 июля, совершив нападение как смертник в провинции Гильменд на юге Афганистана. Об этом сообщил 22 июля официальный представитель талибов.

23-летний Абдур Рахман, также известный как Хафиз Халид, погиб утром во вторник, 20 июля, когда направил автомобиль, наполненный взрывчаткой, на базу афганских сил безопасности в районе Гереш. В тот же день во время тяжелых боев в районе Гереша талибы врезались в контрольно-пропускные пункты на трех захваченных автомобилях-внедорожниках.

Мулла Хайбатулла стал лидером талибов после гибели его предшественника муллы Ахтара Мохаммада Мансура в результате воздушного удара США в мае 2016 года в Пакистане. Представители афганских властей сообщили, что расследуют инцидент и не могут подтвердить, что сын Хайбатуллы был убит.

Талибы контролируют около 80 процентов провинции Гильменд, где находятся тысячи гектаров маковых плантаций, благодаря которым талибы зарабатывают сотни миллионов долларов от производства опиума и героина.