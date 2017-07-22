"Росатом" не будет загружать в Петербурге ядерное топливо

"Росатом" объявил, что загрузка ядерного топлива в реакторы плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" и их пуск состоятся не в Петербурге, а в Мурманске на базе "Росатомфлота" после того, как блок будет достроен и доставлен туда без топлива на борту. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, это означает, что атомщики выполнили требование более чем 11 тысяч человек, поддержавших петицию "Гринпис России" против загрузки ядерного топлива и запуска реакторов плавучей АЭС в центре пятимиллионного города, в двух километрах от Исаакиевского собора.

В конце апреля активисты организации "Гринпис Россия" развернули баннер с надписью "Нет плавучему Чернобылю" рядом со строящейся атомной станцией "Академик Ломоносов" в Санкт-Петербурге. Так они призвали губернатора Георгия Полтавченко прекратить строительство плавучей АЭС на берегах Невы.

По данным природозащитной организации, электростанция строится для нужд города Певек на Чукотке. Первоначально реакторы должны были испытать на Балтийском заводе. Он расположен на Васильевском острове недалеко от исторического центра Петербурга.

"Гринпис Россия" создала онлайн-петицию, которую поддержали несколько тысяч человек. Акция прошла в 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС – одной из крупнейших в мире техногенных катастроф. Мощный выброс радиации унес жизни тысяч людей, стал причиной многих заболеваний, нанес огромный ущерб экологии.