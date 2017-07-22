Мать ефрейтора Агеева, задержанного на Украине, посетила сына в СИЗО

Мать ефрейтора Виктора Агеева, задержанного на Украине, и содержащегося в СИЗО, посетила сына в Старобельске при содействии "Новой газеты", администрации президента Петра Порошенко и Службы безопасности Украины.

Как сообщает корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин по телефону из Старобельска (Луганская область Украины), он рано утром со Светланой Агеевой приехал на поезде в Харьков, а оттуда сразу в Старобельск на машине. Сначала Светлана Агеева увидела сына при журналистах, в том числе и иностранных, а затем говорила с ним наедине.

Как пишет корреспондент "Новой газеты", никто из российских представителей за этот уже почти месяц, что Агеев находится под стражей, к нему не приходил. Даже российский консул, который есть в Харькове. И это несмотря на то, что Светлана Агеева через "Новую газету" обращалась к российскому руководству — президенту, министру обороны, к МИДу — с просьбой о помощи.

Помощь оказали администрация президента Украины Петра Порошенко и Служба безопасности Украины, пишет "Новая газета".