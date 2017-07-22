Вместе с Агеевым на стороне "ЛНР" воевали еще 14 россиян

Российский военный Виктор Агеев, задержанный в июне на Украине, рассказал, что вместе с ним на территории так называемой "ЛНР" воевали и, вероятно, продолжают воевать еще 14 граждан России.

Агеев, в частности, назвал фамилии граждан РФ из 4-й бригады 2 армейского корпуса "ЛНР" и позывные большинства из них.

Как передаёт корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко, в Киеве, во время брифинга председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака была показана видеозапись беседы Агеева с советником главы украинской спецслужбы Юрием Тандитом.

Грицак заявил, что действия Агеева квалифицируются как терроризм. Он призвал мать россиянина Светлану Агееву , которая приехала в Старобельск Луганской области на встречу с сыном, обратиться к президенту России, чтобы он "освободил всех наших заложников в России и Донбассе". По данным СБУ, в плену у сепаратистов сейчас находится 134 украинца.

24 июня в районе села Желобок Луганской области бойцами 93-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины были убиты два российских солдата, ещё четверо взяты в плен, в том числе и 22-летний житель Алтайского края Виктор Агеев.

Впоследствии он подтвердил телеканалу "1+1", что был отправлен в Донбасс после подписания в Ростовской области контракта на службу в Вооруженных силах РФ, в части 65246 (расположена в городе Новочеркасск, это полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил России, - корр.). В российском военном ведомстве утверждают, что Агеев не был контрактником и уволился в запас после прохождения срочной службы в мае 2016 года.