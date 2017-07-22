Иран объявил о начале нового ракетного проекта, невзирая на обострение отношений с США.

Согласно сообщениям иранских государственных СМИ, министр обороны Хосейн Дехган заявил на торжественной церемонии, что начинается производство ракеты "Сайяд-3", дальность полета которой составит 27 километров. По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, "беспилотники", крылатые ракеты и вертолеты.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против 18 компаний и физических лиц, причастных к иранской программе разработки баллистических ракет.

Вашингтон заявил, что "пагубные действия" Тегерана на Ближнем Востоке могут свести на нет "позитивные результаты" ядерного соглашения 2015 года. Тогда шесть ведущих мировых держав, включая США, согласились ослабить или отменить международные нефтяные и финансовые санкции против Ирана в обмен на сворачивание его ядерной программы.

