Задержан брат палестинца, убившего накануне трёх поселенцев

Израильские силы безопасности в субботу блокировали селение Хобар и провели рейд в доме палестинца, который накануне убил трёх израильтян.

Задержан его брат. Министр обороны Авигдор Либерман заявил, что этот дом будет снесён.

В пятницу в результате столкновений между израильтянами и палестинцами на Западном берегу и в Иерусалиме погибли 6 человек.

Беспорядки начались в Иерусалиме после установки властями Израиля 16 июля металлодетекторов у входа в Старый город, где находится Храмовая гора - священное для мусульман и иудеев место.

В пятницу вечером глава Палестинской автономии Махмуд Аббас приостановил все официальные контакты с Израилем до тех пор, пока не будут отменены новые меры безопасности в Старом городе.



