Правительственная армия Сирии объявила о перемирии в Восточной Гуте

В Сирии правительственная армия объявила в субботу о прекращении огня в Восточной Гуте - районе, расположенном в окрестностях Дамаска и удерживаемом повстанцами. При этом правительственные силы оставили за собой право открывать ответный огонь.

Действующая в Восточной Гуте повстанческая группировка "Файлак аль-Рахман" приветствовала перемирие, назвав его первым шагом на пути урегулирования сирийского конфликта.

Сирийский Центр наблюдения за правами человека сообщает об отдельных обстрелах в районе Восточной Гуты, но не зафиксировал крупных боевых столкновений.

9 июля на юго-западе Сирии - в Дераа, Эль-Кунейтре и Сувейде - вступило в силу перемирие, о котором 7 июля договорились Россия, США и Иордания.