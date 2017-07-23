Генерал Данфорд назвал Россию "одной из угроз для США"

Генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, заявил 22 июля на Форуме безопасности в Аспене в Колорадо, что "Россия ... является одной из угроз, с которыми мы сталкиваемся сейчас, и является самой серьезной в военном отношении". Высокопоставленный американский военный отметил, что Россия - "самый способный государственный актор", с которым сталкиваются Соединенные Штаты, но это, как он выразился, "всего лишь одна из многих проблем безопасности в сегодняшней среде".

Данфорд уточнил, что сегодня нельзя себе позволить выделить единственную угрозу для США. "Очевидно, что Северная Корея с точки зрения неотложности будет нашей проблемой № 1", - сказал генерал.

"Мы, безусловно, имеем дело с жестким влиянием со стороны Ирана. Ясно, что одной из приоритетных задач является борьба с насильственным экстремизмом. И у нас есть некоторые проблемы в области безопасности в Тихом океане, "включая рост Китая", - заявил генерал Данфорд.

На вопрос о том, как Соединенные Штаты должны действовать против России в ответ на "постоянное оспаривание" действий Запада на Украине, в Сирии и попытки "задирать" американские военные самолеты, Данфорд сказал, что, имея дело с Россией, "в первую очередь, мы должны сдержать ядерную войну, и для этого существует ядерное сдерживание". Он также указал на необходимость поддержания возможностей обычных воооруженных сил и необходимость поддержания связей с союзниками и партнерами, имея ввиду отношения с другими членами НАТО.

Но он сказал, что Соединенные Штаты также должны быть готовы бороться с угрозами со стороны России и в невоенных вопросах. Данфорд отметил, что соперничество с Россией происходит также в области кибер пространства и информационной войны.