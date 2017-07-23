Золотоискатель

В Москве прошла пятая серия проверок паранормальных способностей в рамках Премии имени Гарри Гудини – ее учредители готовы выплатить миллион рублей любому, кто докажет, что действительно обладает сверхъестественными способностями. Каким органом фитнес-тренер из Самары Дмитрий Марында чувствует золото и чем закончилось противостояние экстрасенсов и ученых – в фильме Андрея Киселева.

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