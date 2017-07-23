В Тамбове активиста задержали на выходе из спецприемника

В Тамбове в воскресенье полицейские задержали волонтера местного штаба Навального Андрея Полякова на выходе из спецприемника на улице Железнодорожной, где он отбывал административный арест. Об этом "ОВД-Инфо" рассказал активист Игорь Сливин. Волонтера задержали три дня назад, 20 июля, и в тот же день осудили на трое суток за неуплаченный штраф в тысячу рублей, присужденный ему после участия 29 апреля в акции "#Надоел".

Полякова на выходе из спецприемника ждала полицейская "Газель". Волонтера посадили в нее и доставили в отделение полиции №2. Полякова обвиняют в том, что он якобы незаконно вел съемку на территории режимного объекта. По словам Сливина, речь идет о фотографии Полякова с другими административно арестованными, которую волонтер сделал в спецприемнике, когда ждал личного досмотра и изъятия вещей еще до того, как его проводили в камеру.

Ранее в Саратове за неуплату штрафа на двое суток был арестован Сергей Рыжов за участие в акции 26 марта. При этом Рыжов объяснял, что штраф он заплатил, но ошибся в реквизитах.

Также в Татарстане 14 июля суд оштрафовал лидера республиканского отделения ПАРНАС Марселя Шамсутдинова по делу о неуплате штрафа за участие в сходе пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка у здания правительства Татарстана.