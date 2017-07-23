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В Москве сотни человек вышли на марш "За свободный интернет"

Несколько сотен человек вышли на марш "За свободный интернет" в центре Москвы. Они требуют отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова. Акция согласована с мэрией столицы.

Организаторы акции выступают против цензуры в интернете. Они также призывают российские власти реабилитировать осужденных за репосты и лайки в социальных сетях. 16 июля одноименная акция прошла в Санкт-Петербурге. Согласно докладу правозащитной организации Freedom House, Россия входит в двадцатку стран с "несвободным интернетом". Перед уходом на каникулы Госдума одобрила дополнительные ограничения в интернете. В частности, были приняты законы о запрете средств обхода блокировок и регулировании работы мессенджеров.

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