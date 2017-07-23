Израиль не отменит новые меры безопасности в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что новые меры безопасности в Старом городе в Иерусалиме останутся в силе.

Выступая 23 июля на заседании кабинета, Нетаньяху сказал, что в ближайшее время будет снесён дом палестинского "террориста", который в пятницу убил трёх поселенцев на Западном берегу Иордана.

Лига арабских государств предупредила, что Израиль "играет с огнём", ограничивая доступ на Храмовую гору. В будущую среду лига проводит экстренное заседание в связи с новым обострением израильско-палестинского конфликта.

22 июля в Иерусалиме скончались два палестинца, пострадавших во время столкновений с полицией в минувшую пятницу. В тот день погибли еще три палестинца.

Новая волна насилия началась после того, как власти Израиля - в ответ на убийство двух полицейских в Старом городе 14 июля - установили металлодетекторы и ограничили вход на Храмовую гору - святое место для мусульман и иудеев. В знак протеста палестинцы стали молиться прямо на площади. Сначала акция протекала мирно, но потом молодые палестинцы стали бросать в полицейских камни, стражи порядка применили в ответ шумовые гранаты.

24 июля Совет Безопасности ООН - по запросу Египта, Франции и Швеции - проводит экстренное закрытое заседание по ситуации в Иерусалиме.





