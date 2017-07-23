В Ектеринбурге были задержаны шесть активистов "Артподготовки"

В Екатеринбурге в воскресенье были задержаны шесть участников акции "Прогулка свободных людей" - активисты движения "Артподготовка".

По данным "ОВД-Инфо", четверо отпущены после составления протоколов: один обвиняется в нарушении порядка проведения публичных мероприятий, трое других - в том, что призывали общество "к несогласию с политикой президента РФ".

Активисты предполагают, что еще двоих их соратников, которых обвинили в невыполнении требований сотрудников полиции, оставят в отделении на ночь.

"Прогулка свободных людей" проходит в Екатеринбурге по воскресеньям.

