Недетский Путин

В пятницу Владимир Путин посетил центр для одарённых детей "Сириус" и провёл там с одарёнными детьми большую беседу, которую в прямом эфире показывали по телевизору - организаторы встречи назвали её "Недетский разговор".

Тема "подростков в политике" в этом году вообще вышла на первый план. Кажется, теперь до неё добрались политтехнологи из администрации президента.

Отметим, что взрывного интереса беседа не вызвала.

Анна Качкаева:

Интересно, как аудитория НТВ - мужчины 50+ посмотрели "недетский разговор" между "чрезвычайкой" и "паутиной"?) Судя по сетям, на которые наверняка были серьезные ставки,результат "детской линии с Путиным" почти нулевой (и очень показательный). На ютюбе спустя сутки - чуть больше 5 тыс просмотров.

Полную расшифровку разговора читайте, разумеется, на президентском сайте.

Свой краткий конспект предлагает Олег Кашин:

Я пока не решил, уйду я с поста президента или нет. Преемника нет. Отдельные политические личности пытаются спекулировать на коррупции, так делать нельзя. Главное событие в жизни — развал СССР. Три главные ценности: сама жизнь, любовь и свобода. Про это можно трактаты писать. На инстаграм времени нет. К биткоину относимся настороженно. Уклоняться от армии нельзя. В феминизме нет ничего плохого. Любимый композитор — Моцарт, а любимый прием — бросок через спину. В жизни хочется разгадать несколько тайн: откуда взялась Солнечная система, как менялись эпохи и как Россия выбиралась из смутных времен. Агрессия — проявление слабости. В разведшколе меня звали Платов.

Николай Руденский:

"Я когда стал президентом - там же в Кремле готовят что-то, - меня спросили: что вы любите, что вам приготовить... А я перед этим куда-то ездил как турист и сказал: "Ну гребешки можно было бы"... На следующий день, по словам президента, ему принесли "гребешки" и поинтересовались, нравятся ли. "Я сказал, нравятся, ничего. А сам про себя думаю: какой-то вкус необычный. Они мне ответили: "Слава богу, что вам понравилось, а то мы столько кур зарезали", - рассказал президент".

А если бы он сказал, что любит, например, печень или мозги? Страшно подумать.

Александр Коляндр:

Какие у Путина нежные, романтичные музыкальные пристрастия. Серенада Шуберта-Листа, вокализ Рахманинова.

Михаил Шнейдер:

Путин отметил, что хотел бы узнать о формировании Солнечной системы. Вспомнил, что лично я об этом узнал на уроках в средней школе №122 г.Москвы.

Алексей Широпаев:

Такое впечатление, что главная мысль, которую сегодня Путин хотел донести до детишек – это то, что распад СССР был чем-то ненормальным, неправильным. Соответственно и все окружающие Россию нынешние независимые республики – тоже что-то ненормальное и неправильное. Путин хочет, чтобы дети росли именно с таким представлением. А вообще вся эта встреча – некий ритуально-магический обряд, совершённый с целью ограждения невинных школьников от нарастающего влияния Неназываемого.

Владимир Владимирович отметился своеобразным произношением слова "аккаунт".

Борис Цейтлин:

КАКАУНТЫ

Но больше всего комментариев - предсказуемо - к его словам о политических планах.

​

Кирилл Шулика:

Тайну держит Путин. Говорит, что не решил, будет ли он продолжать работу на посту президента.

Будет, конечно, на самом деле. Однако тут он со второго вопроса тему убил. На радионяне этот вопрос был в самом конце, если кто забыл.

Кирилл Гончаров:

В демократических странах такие решения принимает народ, на честных выборах, в которых на равных участвуют политические оппоненты власти.

Хотя, о чем я?

Николай Травкин:

​

Несколько раз задавали вопрос, а чем хочу заняться, да что буду делать после того, как президентом перестану быть. Ну, дети же, хоть и одарённые, но наивные!

Вот был у нас руководитель в государстве - Иосиф Виссарионович. Очень, кстати, эффективный менеджер. Или ближе к нашему времени взять, Леонида Ильича Брежнева того же. Что они делали после того, как руководить страной перестали? Так что (не для печати) не будем ломать сложившиеся традиции.

Но, дай бог, это произойдёт не скоро. Медицина у нас очень хорошо развивается, продолжительность жизни растёт и будем надеется, что здесь, в этом замечательном - который я придумал - Сириусе, мы проведём такой же интересный недецкий разговор с вашими детьми.​

В общем, кому-то, конечно, и нравится.

Кристина Потупчик:

На мой взгляд, не так важно содержание вчерашней встречи - определяющим здесь был формат места, "кампуса будущего" для тех, кто уже совсем скоро будет определять вектор развития технологических и творческих мировых процессов. И Путин, как показала встреча, охотнее станет говорить с этими детьми, чем с ровесниками-коллегами, упрямо тянущими одеяло в сторону консервативного вектора развития. Удастся ли будущему президенту развернуть тренды в противоположную сторону и вместо пожухлых воспоминаний прошлого дать обществу конкурентный образ будущего, образ надежд и перспектив? Увидим уже совсем скоро в ходе избирательной кампании.

Но именно что кому-то.

Ксения Ларина:

Смотрю Путин-и-дети. Дети ни в чем не виноваты. А взрослые - продюсеры этого шоу, ведущие этого шоу, и группа разогрева во главе с Фурсенко - просто циничные холуи и гадюки.

Григорий Голосов:

Вдохновленный вчерашним бенефисом Навального и Гиркина, Владимир Владимирович сегодня с огоньком подебатировал с мышами... прошу прощения, с одаренными детьми. Обсудил с ними актуальные проблемы России: переход на универсальную валюту, колонизацию Марса (говорю о том, что вошло в выпуск новостей RT - я не настолько безумен, чтобы смотреть это полностью). Причем на последнюю тему его так понесло, что синхронисту RT пришлось туго. Думаю, по мере приближения "выборов" и возрастания рисков возраст оппонентов Путина будет постепенно снижаться, и дебаты будут проходить, например, в яслях. Там даже говорить ничего не надо - знай себе, целуй в животик. Это будет здорово, электорат полюбит.

Екатерина Винокурова:

В общем, пока наблюдаем сеанс психотерапии: милые умные дети задают милые вопросы, любят президента, а школьники на улицах - это далеко, мало и периферия. То есть, две параллельные реальности и раскалывающееся черное зеркало.

Антон Орехъ рассуждает об увиденном в блоге на сайте "Эха Москвы":

Предположим, что Путин или его советчики решили, что детьми надо заняться поплотнее, потому что дети вроде как стали за Навального в частности и против власти в целом. Пускай президент сам поговорит с молодежью, обаяет ее.

Но с молодежью можно общаться двумя способами. Можно говорить обо всем подряд, но на понятном ей языке. Тогда заводи себе твиттер, инстаграм и подымай хайп. Но в 60 лет на молодежном языке говорить трудно. Можно молодиться и хорохориться, но по сути молодым ты уже быть не можешь. Есть и другой способ. Говорить с молодыми на каком угодно языке, но о тех проблемах, которые ребят интересуют. Поскольку в зал собрали не каких-то двоечников и малолетних преступников, а резидентов «Сириуса», то с ними надо говорить про то, как им получить нормальное образование, как сделать так, чтобы их большой талант не пропал и как им в жизни найти нормальную дорогу. И в этом смысле разговора не получилось. Про интернет Путин сразу сказал, что им практически не пользуется. И стало быть огромный пласт молодежной реальности ему просто неизвестен. А на действительно интересные вопросы про учебу и дорогу в жизни отвечал медленно и нудно. Потому, что по-настоящему этих проблем он не чувствует, а живых детей в жизни не видел уже очень давно. Свои вот выросли, а других не знает. А как ему общаться с теми, о ком он не имеет представления? Конечно, многое зависело от вопросов.

Ну, что-то явно с детками отрепетировали. Иногда казалось, что микрофон берут на 14-16 летние ребята, а какие-то бюджетники, каких толпами запихивают в Прямую Линию Путина. Половина благодарила за «наше счастливее детство», тщательно проговаривая все буквы имени отчества – Владимир Владимирович. Вторая половина спрашивала какой-то вздор, типа «как вы проводите свободное время?» и «специально ли вы стояли под дождем без зонта, когда возлагали цветы к Вечному огню?». А когда изредка пробивались вопросы по делу – тут Путин плыл, как уставшая пластинка.

Но кое-что мы все-таки узнали. Например, что Владимир Владимирович еще не решил, оставаться ли ему президентом и чем он будет заниматься, когда однажды президентом быть перестанет. Главные ценности в жизни для него – это сама жизнь, любовь и свобода. И мы можем сказать, что здесь президент пошутил. В стране, где жизнь стоит копейку, а свобода есть только у одного человека, про любовь говорить чудно. А еще Путин сказал, что когда он работал разведчиком, у него был псевдоним Платов. И я понял, что следующим после Путина президентом России будет Владимир Платов.

Татьяна Становая формулирует свои замечания на сайте московского центра Карнеги:

Общение Путина в такой новой аудитории сразу выявило несколько концептуальных проблем, касающихся его непосредственного предвыборного позиционирования.

Проблема первая: слишком выраженная консервативность и, если угодно, «отсталость» Путина на фоне аудитории. Почти с самого начала общения стало ясно, что президент выглядит олицетворением прошлого века: он смотрит фильмы на кассетах, не пользуется социальными сетями, не понимает смысл использования никнеймов, представая перед современными детьми вымирающим политическим динозавром. Так, он совершенно не понял, для чего пользователи сети пользуются псевдонимами (хотя речь шла о никнеймах, что все-таки не одно и то же). «Чего прятаться-то? Если человек делает что-то достойное, интересное, то, чем он может гордиться… надо сказать, кому это принадлежит. Зачем прятаться за псевдонимом? Мне чего-то не очень понятно. Но во всяком случае я, по-моему, вам ответил», – неуверенно говорил Путин. Было видно, что ему очень трудно не только говорить на одном языке с интернет-пользователями, но вообще воспринимать действительность как новую технологическую эру, где жизнь в сети не противопоставление реальности, а ее неотъемлемая часть.

Тут же добавляется и второе противоречие: глобалистски мыслящая молодежь (Путина дважды попросили помочь с привлечением в центр иностранных школьников и молодых ученых), нацеленная на развитие контактов с внешним миром, столкнулась с антиглобалистской, консервативной позицией Путина, решившего, что «Сириус» должен стать непременно национальным достоянием, закрытым для иностранцев. Такая повернутая внутрь страны охранительная позиция президента выглядит безнадежно регрессивной.

Охранительная риторика была выражена и в тезисах о консолидации нации (рассуждения об истории), и в очевидно эмоционально значимых для Путина сюжетах войны (тема готовности погибнуть за Родину), притом что говорить ему приходилось не с армией, а с теми, кто представляет индивидуальную, исключительную ценность для страны и заинтересован в поисках личностных возможностей для развития.

Третья проблема – крайне сложно выступать моральным авторитетом и давать уроки нравственности тем, кто уже добился блистательных результатов. Идея Кремля формировать образ «мудрого старца», с высоты своих лет готового делиться опытом, оказалась неудачной именно в этой аудитории. Путин, который не демонстрировал серьезных успехов в школе, воспитывался улицей (как он сам и заметил), позволял себе неоднократное некорректное поведение в отношении противников, вряд ли может давать тут уроки. Своеобразное (с точки зрения достижений) преимущество аудитории тяготело над Путиным. «Вы хотите, чтобы я на вашем фоне выглядел так себе? Мало того, что Ваня подтягивается 25 раз, унижает меня, а вы еще хотите, чтобы я выглядел как утка на льду», – бросил он, добавив, что, конечно, шутит. Эта оговорка казалась не столь риторической.

А на том же "Эхе" предложили слушателям написать стихи о "недетском разговоре" - результаты можно почитать на личном сайте Александра Плющева:

Сергей Булавский …

Он снова был в своей игре —

И без кавычек, и в кавычках,

Он улыбался всё хитрей,

Он рекламировал привычки

К здоровой жизни,и к труду,

И про родителей так нежно —

Ну просто боженька в саду

Среди детишек безмятежных!

…И как у нас всё хорошо,

И как ещё прекрасней будет!

И год войны ЧЕТВЁРТЫЙ шёл,

И в Украине гибли люди…

Екатерина Чевкина



Я очень занят, дети,

с работы марш в кровать:

не могут ваши сети

меня завербовать,

фейкньюзы, кошки, мышки —

ну что я вам скажу:

я в общем-то и в книжки

теперь не выхожу.

Давид Цуцкиридзе



Крошка к Путину пришел

И спросила Кроха:

Либералы хорошо?

Или это плохо?

Понимаешь ли дружок,

В общем, это плохо,

Ожидаю я от них

Каждый раз подвоха;

Нацпредатели они,

Хоть и языкасты,

Так что, Боже сохрани

Допускать их к власти!

Ненадежные они,

Ноль патриотизма!

Как избавиться от них?

Нету механизма!

Мальчик молвил чуть дыша:

Стану патриотом.

Путин чмокнул малыша

И ответил: то-то!