Новый глава Отдела печати и информации Белого дома Антони Скарамуччи в воскресном интервью CNN выразил сомнение в том, что именно российские хакеры взломали в ходе прошлогодних выборов базу данных Национального комитета Демократической партии.

"Русские — асы маскировки и хакерства. Если бы именно они осуществили кибернападение, то никаких свидетельств, их изобличающих, они бы не оставили", - отметил представитель Белого дома, повторяя заявления самого президента Трампа.

Однако, согласно авторитетному изданию Business Insider, Скарамуччи прошел мимо того факта, что подлинная цель российских кибератак состояла в распространении хаоса и подрыве доверия к легитимности избирательного процесса независимо от того, кто выйдет победителем на выборах.

Издание приводит выдержки из мартовского выступления в Конгрессе тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми: "Русским было как бы все равно, знаем мы авторов кибернападений или нет. Они не прятались. Скорее наоборот — они хотели, чтобы мы все рассказали нашим гражданам и сразили их тем, насколько успешно Россия расшатала избирательную систему Америки".

Отсутствие у Кремля каких-либо страхов саморазоблачения, пишет Business Insider, проявилось и в абсолютно открытой поддержке Трампа рупорами российской пропаганды Russia Today и Sputnik, и в том, что российские представители в США, прекрасно зная, что их сообщения перехватываются американскими спецслужбами, без утайки передавали в Москву информацию о разговорах с людьми Трампа, касающихся перспектив отмены санкций.