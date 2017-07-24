Адвокаты требуют проверить информацию о "секретной тюрьме" ФСБ

Адвокаты Дмитрий и Ольга Динзе, которые представляют интересы обвиняемых по делу о теракте в метро Петербурга братьев Акрама и Аброра Азимовых, попросили Генеральную прокуратуру России проверить информацию о "секретной тюрьме" Федеральной службы безопасности под Москвой. Об этом сообщает "Медиазона".

Ранее в понедельник стало известно, что Аброр Азимов пожаловался в Главное военное следственное управление на пытки в "секретной тюрьме" ФСБ. По его словам, она находится находится к юго-западу от Москвы. Адвокаты заявили, что в этой "тюрьме" также находился Акрам Азимов. Братьев, которых привезли туда сразу после задержания, пытали и "заставляли выучить показания о теракте", рассказали Динзе. Адвокаты подчеркнули, что согласно указу президента, с 2006 года в ведении ФСБ остались только изоляторы временного содержания пограничной службы.

О существовании "секретной тюрьмы" ФСБ 24 июля сообщил журналист РБК Илья Рождественский. По его словам, руководство холдинга отказалось публиковать этот текст, поэтому он вышел на сайте издания Republic. Рождественский заявил, что после отказа публиковать текст, он решил уволиться из РБК.

3 апреля в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Организатором нападения, по данным правоохранительных органов, является Аброр Азимов. Сам он вину не признает.

Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек.

