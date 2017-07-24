Грузия: граждане не возвращаются, пользуясь безвизовым режимом с ЕС

Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили заявил, что с 28 марта 2017 года безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались 55 тысяч граждан Грузии, из которых, на данном этапе, в законные сроки, в страну не вернулись около 3000 человек. Значительное число граждан Грузии, впервые выехавшие в ЕС после введения безвизового режима, судя по всему, остались в Европе. Кроме того, растёт и количество грузинских граждан, просящих политическое убежище в европейских государствах, в том числе во Франции.

В Тбилиси опасаются, что Брюссель может задействовать "механизм приостановления безвизового режима", если число тех, кто воспользовался им для незаконной эмиграции в Европу, будет расти такими темпами. Хуцишвили допустил, что не все из тех, кто не вернулся в Грузию через три месяца (как это предусмотрено соглашением с ЕС), остались в Европе. Возможно, часть выехали из "Шенгенской зоны" в другие государства. Например в Турцию, Украину или Белоруссию, с которыми у Грузии также нет безвизового режима.

Представители Еврокомиссии неоднократно предупреждали грузинское руководство, что безвизовый режим не является безусловным и если число тех, кто пытается трудоустроится в Европе, а также тех, кто просит там убежища, будет расти, ЕС может задействовать "механизм приостановления безвизового режима".

Посол Грузии во Франции Екатерина Сирадзе-Делоне сообщила журналистам, что после отмены виз число граждан Грузии, просящих убежища во Франции, выросло, хотя и "не катастрофически", а грузинские власти, вместе с европейскими коллегами "намерены внимательно следить за этим процессом". По соглашению между Грузией и ЕС о безвизовом режиме, граждане Грузии имеют право находится в государствах действия Шенгенского соглашения 90 дней в течении полугода. Нарушив это правило, гражданин рискует подвергнутся депортации. Кроме того, его могут оштрафовать и внести в список лиц, которым запрещён въезд в Шенгенскую зону.